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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde sadece yıkımın izlerini silmediklerini, yeniden inşa ve ihya seferberliğinin sesini yükselttiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde sadece yıkımın izlerini silmediklerini, yeniden inşa ve ihya seferberliğinin sesini yükselttiklerini söyledi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililerin de katıldığı İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde, felaketin sonuçlarıyla bütün bir millet olarak mücadele ettiklerini belirtti.

Deprem bölgesinde felakete karşı devlet millet kenetlenmesi örneği verdiklerini vurgulan Koca, "Birlik ruhuyla hayatımızı yeni baştan inşa etme iradesiyle geleceğin kapılarını açma azmiyle üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın ilhamıyla her çalışmaya daha büyüğünü ilave edeceğiz." dedi.

Koca, gerek bölgedeki sağlık çalışanı kadroları, gerek sağlık altyapısının afetten önemli oranda etkilendiğini, bu durumun Hatay'da son derece bariz olduğunu ifade etti.

Depremin hemen ardından afetten etkilenen sağlık personelinin önemli kısmı da dahil olmak üzere tüm insan kaynakları ve teknik güçleriyle harekete geçtiklerini aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Yurdun dört bir yanından akın akın gönüllü ya da görevli sağlık personeli deprem bölgesindeki mücadelede yerini aldı. Yerinde acil sağlık hizmetleri hızla organize edildi. Kurulan sahra hastanelerinde yaralıların ilk müdahaleleri yapılarak kara, hava ve deniz koridorlarıyla diğer merkezlere sevkleri gerçekleştirildi. Bölgeden diğer illere sevk edilen yaralı sayısı yaklaşık 20 bini Hatay'dan olmak üzere toplamda 52 bini buldu. Bu, eşi görülmemiş bir tahliye operasyonudur. Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bugüne sağlık hizmeti verilen kişi sayısı 5,5 milyonun üzerinde."

- Arsuz, Hassa ve Belen devlet hastaneleri hizmet veriyor

Bakan Koca, iIçelerde güvenli olduğu teyit edilen hastane binalarının gerekli onarımlar yapılarak hizmet vermeye başladığını bildirerek, "Depremden önce inşaatı süren ve depremden sonra hızla tamamlayarak faaliyete geçirdiğimiz 100 yataklı Arsuz, 100 yataklı Hassa ve 30 yataklı Belen devlet hastaneleri şu anda hizmet veriyor." dedi.

Başta Antakya olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde sahra hastaneleriyle hizmet verdiklerini anlatan Koca, kentin kalıcı hastane ihtiyacını en kısa sürede karşılayacaklarını dile getirdi.

Bu amaçla Hatay'ın tüm sağlık ihtiyaçlarını kalıcı şekilde çözmek üzere Antakya, Defne ve İskenderun hastanelerin temellerinin bugün atıldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antakya Hastanemiz 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip, 400 yatak kapasitesi olarak planlandı. Bu hastane, 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastanemizi beraberindeki barınma alanlarıyla birlikte inşallah 10 Mayıs gibi çok yakın bir tarihte tamamlamayı hedefliyoruz. 300 yatak kapasiteli olarak planladığımız Defne Hastanemiz ise 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımıyla kısa zaman içinde inşa edilerek hizmete hazır hale gelecek. Bu hastaneyi inşallah sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İskenderun'un 600 yataklı devlet hastanesi toplamda 132 bin metrekare kapalı alana sahip ve sismik izolatörlü, yani depreme karşı mukavemeti çok yüksek olacak şekilde yapılacak. Hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak. Planlama, üçüncü basamak ileri tedavi hizmetleri verilecek şekilde yapılmıştır. "

Koca, gecikmeksizin kısa sürede inşaatını tamamlayacakları 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesinin de temelinin atıldığını belirterek, "40 yoğun bakım yatağı, 8 ameliyathane ve 55 poliklinikle tam teşekküllü olan bu hastanemizi de inşallah 60 gün içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hatay bölgenin sağlık üssü haline gelecek"

Koca, Antakya Gülderen'de 1000 yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılması için de planlamaların tamamlandığını, inşaatın kısa sürede başlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesiyle Hatay bölgenin sağlık üssü haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanım bugün burada sadece yıkımın izlerini silmiyor, yeniden inşa ve ihya seferberliğinin sesini yükseltiyoruz. Anlamı, bu kadim şehri kaderine etmek olacak her şeye karşı birliğin örneğini veriyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber devletin en üst makamları buradadır. Aziz milletimiz tüm varlığı ile buradadır. Yarın için ihtiyaç duyduğumuz ruh buradadır. Bugün temelini atacağımız eserler hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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