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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

HATAY (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İskenderun'da düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşan Bahçeli, büyük bir felaketin yaşandığı, hüznün, burukluğun, acının hep birlikte milletçe paylaşıldığı ve yaşandığı bir dönem içerisinde olunduğunu söyledi.

Bazı konular üzerinde kısaca duracağını belirten Bahçeli, "Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır." diye konuştu.

Bahçeli, 9 Temmuz 2018'de Türkiye'de bir yönetim değişikliği olduğunu hatırlatarak, o günden bugüne ülkenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini, bu yönetimin liderinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Kadrosunun birikimli, tecrübeli, kabiliyetli insanlardan oluştuğuna değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bugünkü yönetimin uygulamalarını yakinen takip ettiğimizde her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor, insanlarımız geleceğe hazırlanıyor ve bununla ilgili de önemli adımlar atılıyor. 46. gününde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir başarıyı fark etmemek mümkün değildir. 46 gün içerisinde çadırlar kuruldu, konteynerler geldi, aş evleri açıldı, sosyal faaliyetler hep beraber oldu ama bunun yanında bir yıl içerisinde yapılması düşünülen kalıcı konutların da 7 binin üzerinde temeli atıldı."

Bahçeli, bunun görmezlikten gelinemeyeceğini vurgulayarak, "Televizyonlardaki karartıcı sözlere inanamayız. Bu millet bizimdir, bu devlet bizimdir ve her şeyden evvel de güçlüdür. Onun için ben Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde, milletimizin takdiriyle yarıda hiçbir şey bırakılmayacak ve iktidarı Allah'ın izniyle sürekli ve kalıcı olacaktır. Bu düşüncelerle hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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