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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuştu: (3)

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuştu: (3)

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hatay'dan, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse sel veya heyelan tehdidi altındaysa başka bir sıkıntısı, sorunu varsa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle sadece depremde yıkılan şehirleri değil, ülkenin tamamında kentsel dönüşümü süratle neticelendirecek bir program hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TOKİ vasıtasıyla ülkemizde 20 yıldır yaptığımız konut sistemi depremde rüştünü ispat etmiştir. Artık ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz. Buradan depremin en çok yıkıma yol açtığı, en çok can aldığı Hatay'dan, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse sel veya heyelan tehdidi altındaysa başka bir sıkıntısı, sorunu varsa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın."

- "Hükümet programının vazgeçilmez ve taviz verilmez maddesi olacak"

Deprem ve sel gibi afetlere karşı tedbirler alınması gerektiğini belirten Erdoğan, "Önce tedbirimizi alacak, yani binamızı sağlam bir zemine, tekniğine uygun şekilde yapacak, ondan sonra tevekkül edeceğiz." dedi.

14 Mayıs seçimlerinden sonra milletin takdiriyle yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde bu konunun hükümet programının ilk vazgeçilmez ve taviz verilmez maddesi olacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"20 yılda edindiğimiz tecrübeleri, 6 Şubat depremlerinin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörülerini dikkate alarak ülkemizi kısa sürede afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Hatay hem güvenli konutları hem tarihi ve kültürel mirasımızın ihyasıyla ortaya çıkacak görünümüyle bu modelin vitrini olacaktır. Hani Çanakkale Destanı'nda Akif ne diyor? 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyor ya. Hatay'ımız da öyle 7,7 ile 7,6'yla tarihe gömülecek bir şehir değildir. Bu yıkıntıların üstünde hepimizin hayali olan Hatay'ı inşa edene kadar, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.

- "Hatay, demokrasinin kıymetini çok iyi bilir"

Hatay'ın Türkiye topraklarına Cumhuriyetin ilanından 16 yıl sonra katıldığını anımsatan Erdoğan, "Hatay, bağımsızlığın, özgürlüğün, demokrasinin kıymetini çok iyi bilir. Şehrimiz farklı kültürleri bir arada yaşatma becerisiyle dünyayı kendine hayran bırakıyor. Hemen yanı başımızdaki coğrafyada yaşanan onca trajediye bakarak bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer ferdi olarak yaşama şerefini bahşeden Rabbime hamdolsun diyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güvenliğiyle, huzuruyla, üretimiyle, istihdamıyla, büyüme potansiyeli ve diğer tüm imkanlarıyla Cumhuriyet tarihinin zirvesinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla karşılamaya hazırlandığımız yeni dönemde dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bizi bu yoldan döndürmek için en azından şu son 10 yılda neler yapıldığını hatırlıyorsunuz. Milletimizle birlikte inançla azimle cesaretle verdiğimiz mücadeleyle hepsini aştık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla oluşan küresel gerilimin kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmadığını, deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerin de bu hedeflerden vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

Diyarbakır Annelerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bize güvenmenizi, bizim yanımızda yer almanızı istiyorum. Beraberce nice başarıları kazandık. İnşallah depremin yol açtığı yıkımların üstesinden de geleceğiz. Mübarek Ramazan ayında duaların, niyazların, yaptığımız hayır ve hasenatın ecri hürmetine, Rabbimizin yardımının bu mücadelede bizimle olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanından temel atma çalışmalarının yapıldığı bölgelere telekonferansla bağlandı.

Erdoğan, canlı bağlantıyla İskenderun, Antakya ve Defne'de devlet hastanesi, Kırıkhan'da köy evi, İskenderun, Altınözü ile Arsuz'da ise deprem konutlarının temel atma çalışmasının başlatılması talimatını verdi.
Dua edilmesinin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 22 bin 465 konut/köy evinin temeli atıldı.

Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

(Bitti)

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