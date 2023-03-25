Hatay'da kurulan "Gebze Çarşısı"nda depremzede esnaf dükkanlarını açıyor

HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY / İBRAHİM AKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için Defne ilçesinde 46 ahşap dükkandan oluşan çarşı kuruldu.

Depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Gebze Belediyesi tarafından oluşturulan "Gebze Çarşısı"nda anahtar teslimlerinin yapılmasının ardından hak sahipleri dükkanlarını açmaya başladı.

Ahşaptan yapılan 46 dükkanın yer aldığı ticaret alanında, manavdan bakkala, künefeciden kahveciye çeşitli alanlarda hizmet veren iş yerleri depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.

- "Depremden sonra toparlanmaya çalışıyoruz"

Çarşıda kahve dükkanı işleten Mahfuz Karaçay (55), AA muhabirine, Gebze Belediyesinin kendilerine tanıdığı imkanla açılan çarşıda işini devam ettirdiğini söyledi.

Depremden sonra toparlanmaya çalıştıklarını belirten Karaçay, kentten ayrılan insanların bu girişimler sayesinde geri döneceğine inandığını kaydetti.

Karaçay, insanların istedikleri ürünleri bulabilmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Bütün Hatay yıkılmış, alabileceğiniz hiçbir şey yok. Sonra bir anda bakıyorsunuz küçük bir çarşı oluşturulmuş. İhtiyacını karşılayabilecek küçük de olsa bir şeylerin olması insanları moral bakımından canlandırıyor." diye konuştu.

Hatay'da büyük yıkıma neden olan afetin ardından Mersin'e gittiğini ve umutsuzca geri döndüğünü anlatan Karaçay, şöyle devam etti:

"Depremden sonra dükkandan hiç mal kurtaramadık. 1-2 değirmen dışında hiçbir şey kurtaramadık. İkinci depremden sonra çok kötü olmuş. Dükkanın bütün duvarları yıkılmış. Ev deseniz keza öyle ama önemli değil. Hayat bir mücadeledir, daha önce yaptık yine yaparız. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Gebze Belediyesinin muhteşem desteğiyle şimdi her şeye sıfırdan başlayacağız."

- "İlk etapta bu prefabrikler işimizi görecek"

Çarşıda manav dükkanı açan Sabit Eken (65) yeniden işinin başına geçse de buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti.

İnsanların faydalanması için maliyetine satış yaptığını aktaran Eken, "Bu prefabrik dükkanları yapanlara Allah uzun ömürler versin. Ellerine sağlık. Gerçekten şimdilik yeterli. İlk etapta bu prefabrikler işimizi görecek." dedi.

- "Şehrimizi tekrar ayağa kaldırmaya çalışacağız"

Veteriner hekim Mert Gülşan ise kliniğinin depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, Gebze Çarşısı'nda işini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Depremden sonra zor günler yaşadıklarına değinen Gülşan, meslektaşları ve bazı firmalardan aldığı ilaçlarla hasta hayvanlara müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Gülşan, kısıtlı imkanlarla güzel bir çarşının hayata geçirildiğini dile getirerek, "Her sektörden birer ikişer iş yeri var. Bu iş yerleri buradaki insanlar için biraz umut oluyor. İnsanlar geliyorlar, geziyorlar. Özledikleri şeyler varsa onları alıyorlar. En azından biraz daha sosyalleşmeye başlıyorlar. Şehir yıkıldığı için insanların şu an için öyle bir imkanları yok. En azından buraya gelip burada biraz kafalarını dağıtıyorlar." dedi.

İnsanların yanı sıra kedi, köpeklerin de ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkati çeken Gülşan, "Bu canların bir şekilde tedaviye, en azından aşıya, ilaca, koruyucu hekimliğe ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların bir şekilde karşılanması gerekiyor. Herkesin bu şehirden gitmesi demek, o canların da ihtiyaçlarını karşılamaması ve ölüme terk edilmesi demek aslında. Bunu da doğru bulmuyorum. Bir şekilde buradaki insanlarla el ele vererek şehrimizi tekrar ayağa kaldırmaya çalışacağız. Amacımız bu aslında." diye konuştu.

- "Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

Çarşıda terzi olarak hizmet veren Nizamettin Sahillioğlu (64) da depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını, dükkandan sadece bazı dikiş makinelerini kurtarabildiğini anlattı.

Depremzede esnafa tahsis edilen dükkanların çok güzel olduğunu dile getiren Sahillioğlu, "Hoşumuza gitti, bizi idare eder. Mesleğimizi yapmaya çalışacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Hiçbir şeylerinin kalmadığını, her şeye sıfırdan başladıklarını belirten Sahillioğlu, "Allah'ın izniyle ayakta kalmaya, kalkınmaya, güçlü olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sahillioğlu, çarşının bölgeye hareketlilik kazandıracağını düşündüğünü sözlerine ekledi.





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