Hatay'ın tescilli lezzetleri ramazan sofraları için hazırlanıyor

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY/İBRAHİM AKTAŞ - Depremin vurduğu Hatay'da ramazan öncesi iş yerini açan az sayıda kasap, vatandaşların tepsi ve kağıt kebabı talebini karşılamak için mesai yapıyor.

Tarihi Uzun Çarşı'da kasap dükkanı işleten Nuri Başak, Antakyalıların ramazanda tepsi ve kağıt kebabından mahrum kalmaması ve eski günlerdeki gibi kentin tescilli lezzetlerini tüketmesi için 3 gün önce kepenklerini açtı.

Başak, AA muhabirine, çarşıda uzun yıllardır kasap restoran olarak hizmet verdiklerini belirterek, çiğ et satışlarının olduğunu ama ağırlıklı olarak tepsi ve kağıt kebabı yaptıklarını söyledi.

Ramazanda kağıt ve tepsi kebabı yapmak için üç gün önceden iş yerini açtığını anlatan Başak, Uzun Çarşı'nın en yoğun dönemlerinin ramazanda yaşandığınI fakat deprem nedeniyle bu yıl tüm kasapların kapalı olduğunu ifade etti.

Başak, iş yerini açtığı için sosyal medyadaki takipçilerinden ve telefonla arayan müşterilerinden olumlu yorumlar aldıklarını akratarak, "Zaten ramazandan önce açmamız için müşterilerimizden çok baskı gördük. Antakya'da şu an tepsi kebabı yapan yerlerin çoğu kapalı. Çok şükür bizim dükkanımız ayaktaydı, biz de işyerimizi açtık. Kağıt ve tepsi kebabına büyük talep var. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Açıldığını duyunca koştura koştura geldim"

Kasaptan tepsi kebabı alan depremzede Şefika Buğdaycıgil, kasabın açıldığını duyunca koştura koştura Uzun Çarşı'ya geldiğini dile getirdi.

Çocuklar için tepsiye et basacağını aktaran Buğdaycıgil, "Antakya'nın baş yiyeceği tepside et. Çocuklar çok seviyor. 2 kilo aldım, 3 kere yapacağım. Bu kasap açık olmasaydı hiçbir şey yapamayacaktım." diye konuştu.

Buğdaycıgil, Uzun Çarşı'daki diğer dükkanların da açılmasını isteyerek, "Antakya'dan gitmeyen insanlar ihtiyacını nereden görecek? Gelir, şuradan ihtiyacını alır gider. Benim 4 torunum var. İkisi oruç tutacak, mecbur et almaya geldim." ifadesini kullandı.

Hasan Çekiç de çarşıdaki dükkanların açılması halinde Hatay'ın daha hızlı ayağa kalkacağını ifade etti.

Kasabın açılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Çekiç, "Ramazanın birinci günü bizim evde tepsi kebabıyla patatesli köfte yenir. Ben de o yüzden et aldım." dedi.





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