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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 20 mahallede devam ediyor

AA

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 20 mahallede devam ediyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 20 mahallede sürüyor.

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Narlıca, Maşuklu, Fevziçakmak, Esenlik, Ürgenpaşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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