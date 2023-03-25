Hataylı depremzede kadınlar "asrın felaketi"nin izlerini zanaat öğrenek siliyor

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HATAY (AA) - YALÇIN ÇELEN / BEKİR BEKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, çadır kentteki kadınlar yaşadıkları felaketin izlerini zanaat öğrenerek unutmaya çalışıyor.

Hatay'da çok sayıda depremzede AFAD tarafından oluşturulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce kurulan çadırda, depremzede kadınlara yönelik kurslar da düzenleniyor.

Takı tasarımı, bez bebek yapımı, dikiş, nakış kurslarına katılan kadınlar bir yandan zanaat öğrenirken bir yandan da depremin psikolojik izlerini silmeye çalışıyor.

Mersin'den gelen usta öğretici Sami Gündoğdu, AA muhabirine, depremzedelere yardımcı olmak, onların yaralarını sarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çadır kentte depremzedeler için çeşitli kurslar düzenledikleri anlatan Gündoğdu, katılımcıların hem zanaat öğrendiğini hem de yaşadıklarını bir nebze olsun unuttuğunu belirtti.

Kurslardan veliler başta olmak üzere öğrencilerin de yararlandığını aktaran Gündoğdu şöyle devam etti:

"Dikiş-nakış kursları, akıl zeka oyunlarımız, temel dini eğitimler var. Velilerin yararlandığı etek boyu yapma gibi kurslarımız var. Tamamen hayat boyu öğrenmeye yönelik kurslarımız. Öğrenmenin yeri ve zamanı yok. Tam yerinde ve zamanında buradayız."

Gündoğdu, bölgedeki zor şartları kolaya çevirmek için çalıştıklarını, dertlerinin buradaki çocuklarla insanlarla kucaklaşmak olduğunu söyledi.

Usta öğretici Memnune Erol da depremzede kadınların özellikle dikiş konusunda çok meraklı olduğunu vurguladı.

Depremzedelerin bir an olsun felaket anını unutmalarını amaçladıklarını ifade eden Erol, "Elbette ki unutulamayacak ama bizler onlarla sohbet ederek bir an olsun uzaklaşmalarını sağlıyoruz." dedi.

Kursiyer Neriman Seval kursların kendilerine iyi geldiğini dile getirdi.

Kurslarda el sanatları öğrenmenin yanı sıra sohbet ortamının da oluştuğunu anlatan Seval, "Buradaki görevlilere derdimizi anlatıyoruz bizi dinliyorlar. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Öğrenerek rahatlıyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Hatice Temizkan da kötü günlerin ardından kursların kendilerine psikolojik anlamda çok iyi geldiğini aktardı.

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