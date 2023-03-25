Samandağ esnafı zor günlerde hizmet verebilmek için iş yerlerini açıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnaf, halkın mağdur olmaması için iş yerlerini açmaya başladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçe merkezindeki çok sayıda iş yeri büyük yıkım nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İş yerleri ayakta kalan esnaf, ekmek kapılarını açarak ilçe halkına hizmet vermeye çalışıyor.

Esnaftan bazıları ise yol kenarında kurdukları seyyar tezgahlarla satış yapıyor.

Manav Selim Barutçu, AA muhabirine, depremden önce işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Depremden sonra da işlerinin iyi olacağına inandığını, biraz sabır olması gerektiğini belirten Barutçu, "Devletimizin desteğiyle inşallah yaralarımızı saracağız." dedi.

Barutçu, ilk kez böyle büyük bir deprem yaşadıklarını dile getirdi.

Ne yapacaklarını bilemediklerini, ellerinin ayaklarına dolandığını anlatan Barutçu, "Hayat devam ediyor. Esnafız, halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bir an önce iş yerimizi açtık. Halkımızın hizmetindeyiz. Amacımız para kazanmak, satış yapmak değil, insanlara bir nebze olsun dokunabilmek." diye konuştu.

- "Herkesin hayata bağlanması gerekiyor"

Fırıncı Ali Baytar da deprem nedeniyle iş yerlerinde küçük çapta hasar oluştuğunu aktardı.

Vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Baytar, "Herkesin hayata bağlanması gerekiyor, herkesin iş yerlerini açması gerekiyor. Herkes ekmek yiyecek." ifadesini kullandı.

Ramazan ayını eskisi gibi geçirmediklerini dile getiren Baytar, depremlerin ardından ilçe dışına çıkanların yavaş yavaş geri dönmeye başladığını sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.