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Depremlerden etkilenen Hatay'da 10 bini aşkın hayvana "şifa eli" değdi

AA

Depremlerden etkilenen Hatay'da 10 bini aşkın hayvana "şifa eli" değdi

HATAY (AA) - SERKAN AVCI / KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, 6 Şubat'tan bu yana aralarında enkazdan kurtarılanların da bulunduğu 10 binden fazla evcil ve sahipsiz hayvanın bakım ve tedavisi gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, çeşitli ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler, depremlerin ardından harekete geçti.

Ekipler, yıkılan binaların enkazından kurtarılanlar ile bakıma muhtaç halde olanların da aralarında bulunduğu sahipli ve sahipsiz hayvanlara ulaştı.

Sokaklardaki çalışmalarda koruma altına alınan hayvanlar, kentteki 3 hayvan toplama ve sevk merkezine götürüldü.

Bu süreçte barınaklarda bakım ve tedavileri yapılan 10 bini aşkın evcil ve sahipsiz hayvan, sağlığına kavuştu.

- "Hayvanların bakım ve beslenmeleri uzman ekiplerce takip ediliyor"

Kentte hayvan sağlığı ve bakımından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'daki evcil ve sahipsiz hayvanların depremlerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hem yıkılan binaların enkazında kalan hem de sokakta bakımsız halde bulunan hayvanlar için hızlıca harekete geçtiklerini aktaran Masatlı, "Depremin ardından sahipsiz kalan evcil hayvanlar ile bakımları zorlaşan sokak hayvanlarının barındırılması için gerekli çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda 3 temel hayvan toplama ve sevk merkezi belirlendi. Sokaklarda bakıma muhtaç ve sahipsiz kalan hayvanlar barınaklara alınarak ilk etapta tedavileri, devamında da aşıları ve bakımları yapıldı." diye konuştu.

Masatlı, Antakya, İskenderun ve Samandağ'daki barınaklarda hayvanların bakım ve beslenmelerinin uzman ekiplerce takip edildiğini kaydetti.

- "750'nin üzerinde evcil hayvan sahiplerine teslim edildi"

Yaralı hayvanların ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlatan Masatlı, "Barınaklarda, sahra hastanesiyle birlikte çeşitli operasyonlar yapılıyor. Belki çoğu yerde yapılamayan operasyonlar gerçekleştiriliyor. Burada operasyonlarını yapamadığımız veya yapıp da yaşamını sürdürmekte zorlanacağını düşündüğümüz hayvanları da yurdumuzun muhtelif yerlerinde akredite olmuş barınaklara sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Masatlı, depremin ilk gününden bu yana 10 bini aşkın hayvanın bakım ve tedavisinin yapıldığını, 750'inin üzerinde evcil hayvanın da sahiplerine teslim edildiğini dile getirerek, "Devletimiz, depremden etkilenen tüm canlılarımıza özenle bakıyor ve yaşamlarını uygun şartlarda sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri alıyor." dedi.

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