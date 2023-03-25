Akranlarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara "sevginin dili" ile ulaşıyor

HATAY (AA) - YUSUF SOYKAN BAL - Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların gönderdiği oyuncaklar, üzerlerindeki duygu yüklü notlarla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki akranlarına ulaşıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat depremlerinin ardından ülke genelinde, depremzedelere maddi ve manevi yardımda bulunmak üzere seferberlik başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hatay Müftülüğü koordinesinde kurulan lojistik deposuna gönderilen yardım kolileri türlerine göre ayrılarak ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Bunların arasında bulunan oyuncak kolileri ise Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların saf duygularıyla yazdığı notlarla daha anlamlı hale geliyor.

Duygu yüklü notlar, çalışanları duygulandırırken depremzede çocuklara moral oluyor.

- "Ayrı bir yardımlaşma ve dayanışma ruhu ortaya çıkıyor"

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu çocuklardan gelen kolilerin içindeki mesajları görünce duygulandıklarını söyledi.

Topçu, kendisini etkileyen bir nota değinerek "Mina kızımız 'İnşallah size ve aileniz bir şey olmamıştır. Depremde zarar görmemişsinizdir. Bu gönderdiğimiz yardımlarla da mutlu olursunuz. Sevinirsiniz. Biz sizin için dua ediyoruz.' demiş. Böylesi küçük mesajları minik yavrularımızın dilinden alınca ayrı bir yardımlaşma ve dayanışma ruhu ortaya çıkıyor." dedi.

Çocukların, yaşıtlarının dilinden daha iyi anladığını işaret eden Topçu, "Çocukların anlayacağı cümlelerle bu yardımları gerçekleştirdikleri zaman, biz büyüklerin veremeyeceği çok anlamlı mesajları onlar vermiş oluyorlar. Onlar birbirlerinin dilini çok iyi biliyor. Teselli, sevgi ve üzüntü dilini çok iyi biliyorlar. Onların kendi aralarındaki iletişimi de dolaylı olarak sağlamış oluyoruz. Onlarda yaşama bağlanma sevinci ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Konya Müftülüğü destek ekibinden Fatma Zehra Doğan ise depremin ardından bölgeye geldiklerini kaydetti.

Doğan, Hatay'da çeşitli yerlerde gönüllü olarak çalıştığını ve gücünün yettiğince yardıma devam edeceğini belirtti.

Kolileri açarken çıkan yardımlardan ve çocukların yazdığı notlardan etkilendiğini anlatan Doğan, "En güzel oyalı havlularını, başörtülerini, yazmalarını ablalarımız çeyiz düzer gibi hazırlayıp koymuşlar. Yavrularımız evlerindeki oyuncaklarından hazırlayıp üzerlerine çok güzel notlar yazmışlar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.