Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yarın bir mahallede sürecek

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HATAY (AA) - Hatay Valiliği, merkez Antakya ilçesindeki aciliyeti bulunan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının bir mahallede yarın devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların yarın merkez Antakya'daki Ürgen Paşa Mahallesi'nde süreceği bildirildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkazının kaldırılacağı belirtilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.











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