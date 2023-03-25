Eymir Kültür Vakfı yetkililerinden İskenderun Teknik Üniversitesine ziyaret

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HATAY (AA) - Eymir Kültür Vakfı yetkilileri, depremden etkilenen İskenderun Teknik Üniversitesini (İSTE) ziyaret etti.

İSTE'den yapılan açıklamaya göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim faaliyetlerine destek amacıyla Eymir Kültür Vakfı yetkililerinin kurdukları Yapılaşma Komitesi'nin ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere İSTE’yi ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile bir araya gelen vakıf yetkilileri, yapılabilecekler konusunda ve sürecin işleyişi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra İSTE İskenderun Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden yetkililer incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Depci, 1999 Kocaeli ile 2011 Van depremlerinde kalıcı yapılar gerçekleştiren Eymir Kültür Vakfının 6 Şubat depremi sonrasında bölgede çalışma yapacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu zor zamanlarda kendilerini ziyaret eden vakıf yetkililerine teşekkür eden Depci, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde de maalesef depremden etkilenen yapılar oldu. Bunları inşallah el birliğiyle yeniden inşa edeceğiz, yaralarımızı saracak ve kampüslerimizde geleceğe şekil verecek öğrenciler yetiştireceğiz."

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