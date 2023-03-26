Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor

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HATAY (AA) - EMRE AYYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların misafir edildiği Hatay'ın Yayladağı ilçesinde depremzedelerin iftar ve sahurunu Bayırbucak Türkmenleri hazırlıyor.

Yıllar önce Suriye'deki Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Yayladağı'na sığınan Bayırbucak Türkmenleri, kendilerine bu zor günlerinde kapısını açan Türkiye'ye vefa örneği gösteriyor.

Türkmenler, depremlerin en az hasar verdiği Yayladağı'na çevre ilçelerden gelen depremzedeler için her gün 1000'er kişilik iftar ve sahur hazırlıyor.

- "Ramazan gelince katkımız olsun istedik"

Suriye Türkleri Derneği Başkanı Ayhan Urlu, AA muhabirine, Yayladağı'nda yıkım olmadığını, bu nedenle çok sayıda deprem mağdurunun ilçeye geldiğini söyledi.

Depremzede nüfusu çok yoğun olduğundan burada bu sene ramazanda iftar ve sahur vermeyi kararlaştırdıklarını dile getiren Urlu, Türkmen çocukların eğitim gördüğü geçici barınma merkezindeki konteyner okula depremden sonra ailelerin yerleştiğini belirtti.

Urlu, "İlk konteyner kent burası oldu diyebiliriz. Depremin ilk gününden beri bu ailelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyorduk. Ramazan gelince dışarıdaki ailelere de katkımız olsun istedik. Bu faaliyette bize yardımcı olan birçok sivil toplum kuruluşu var, onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye geldiklerinde Yayladağı ve Türk halkından büyük destek gördüklerini ifade eden Urlu, depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara katkı sunmak istediklerini kaydetti.

Urlu, "Türkiye'ye geldiğimizde Yayladağı ve Türk halkı bize evlerini, kucaklarını açtı, her türlü yardımda bulundular. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de bu zor dönemde çorbada tuzumuz olsun misali yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemeklerin hazırlanmasına katkı sunan Bayırbucak Türkmenlerinden aşçı Havva Çemrek de depremin ilk gününden beri yemek yapımını sürdürdüklerini söyledi.

Çemrek, "Depremzedelere yemek yaptığım için mutluyum. Yemekleri beğeniyorlar. Türkiye'ye geldiğimizde bize yardım etmişlerdi. Şimdi de biz onlara yardım ediyoruz." şeklinde konuştu.



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