Hatay'daki çadır kentte, depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor

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HATAY (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır ve konteyner kentte kalan depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

İl Müdürlüğü personeli ve gönüllüler, ilçede kurulan konteyner kent ve çadırlardaki çocuklarla gün içerisinde çeşitli etkinlerde bir araya geliyor.

Yüzleri boyanarak çeşitli oyunlara eşlik eden çocukların eğlenceli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, personel ve gönüllülerle depremzede çocuklara moral vermek için çabaladıklarını belirtti.

Çadır ve konteyner kentlerde yaptıkları çalışmaları anlatan Şahin, "Buradaki etkinliklerimizde ebru sanatı, futbol, seksek, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri düzenliyoruz. Pamuk şeker ve patlamış mısır stantları kuruyor ve dağıtıyoruz. 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Beraber İyileşeceğiz' sloganı ile çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.



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