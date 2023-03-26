Depremlerden etkilenen Samandağ'da son durum havadan görüntülendi

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HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilçede ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu, 670 yıkık, acil yıkılacak 557, ağır ve orta hasarlı 10 bin 70 bina belirlendi.

Depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 139 araç ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, 389 binanın yıkımı gerçekleştirildi, 334 binanın ise enkazı kaldırıldı.

Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği yerlerde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemi alıp, yolları trafiğe kapatıyor.

İlçenin birçok noktasında devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

- Depremzedeler için 2 bin konteyner kurulacak

Afetin ardından ilçenin farklı noktalarında 13 bin 861 çadır kurulumu gerçekleştirildi.

Ayrıca ilçenin farklı noktalarında konteyner kent kurulum çalışmaları da devam ediyor.

Altyapı ve kurulum çalışmalarının ardından depremzede vatandaşlar 2 bin konteynere yerleştirilecek.



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