Antakya'da iş yerlerini açan oto tamircileri, depremzedelere hizmet veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakya'da iş yerlerini açan oto tamircileri, depremzedelere hizmet veriyor

AA

Antakya'da iş yerlerini açan oto tamircileri, depremzedelere hizmet veriyor

HATAY (AA) - İBRAHİM AKTAŞ/ŞAHİN OKTAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde kepenklerini açmaya başlayan oto tamircileri, ücret almayarak veya indirim yaparak afetzedelere kolaylık sağlıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı kentte, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde ayakta kalmayı başaran tamir atölyelerini işleten esnaf normale dönmeye çalışıyor.

Kentin ve sanayi sitesinin bir an önce eski günlerine kavuşmasını isteyen oto tamircileri, afette hasar gören araçlara yapılacak işlemlerden bazen ücret almayarak bazen de indirim yaparak bu amaca katkı sağlıyor.

Oto aksesuarcı Kenan Kanat (40), AA muhabirine, 15 yıldır sanayide esnaflık yaptığını belirterek, deprem sonrası yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için mücadele verdiklerini söyledi.

- "Şu an her türlü birlik ve beraberlik içindeyiz"

İş yerlerinde, ilk etapta yakınlarının deprem nedeniyle hasar gören araçlarını tamir ettiklerini anlatan Kanat, "Birbirimizle dayanışma için dükkanlarımızı açtık. Bir şekilde birbirimizden cesaret alarak, birbirimizi teşvik ederek çok şükür epey bir esnaf arkadaş iş yerini açtı. Böyle böyle inşallah herkes bir şekilde faaliyete girecek. Burası bir şekilde canlanacak." diye konuştu.

Sanayi esnafının vatandaşlara ücret konusunda yardımcı olduğuna değinen Kanat, "Bütün esnaf arkadaşlar şu an birlik ve beraberlik içinde vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Çoğu şeyden para talep etmiyoruz. Allah razı olsun herkesten. Ücret talep edilecek işlerde de çok cüzi bir rakam yani günlük ihtiyacımızı giderecek şekilde isteniyor. Şu an her türlü birlik ve beraberlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaportacı Şahin Köse (35) de 15 yıl yurt dışında çalıştığını, kesin dönüş yaptığı memleketinde depremden 1 hafta önce de kirada olan dükkanını teslim aldığını söyledi.

Dükkanının az hasarlı olduğunu, temizlik çalışmasının ardından vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Köse, "Depremden sonra ailemizi güvenli bir yere yerleştirme derdindeydik. Şu anda yavaş yavaş müşteri kabulüne başlayacağız. Depremden sonra memleketimi, toprağımı bırakmadım. Bırakmayacağım da Allah kısmet ederse." dedi.

Kaporta onarımı yapan Kerim Köse, afet sonrası kenti terk etmediklerini söyledi.

Kaporta, boya ve araçların tamiri konusunda vatandaşların yoğun talebi olduğunu aktaran Köse, "Biz de yavaş yavaş bir yerden başlamaya karar verdik. Deprem hepimizi sarstı, çok derin yaralar açtı. Çok büyük kayıplarımız oldu." dedi.

- "Çalışarak deprem psikolojisinden kurtuluyoruz"

Mekanik arızaların onarımını yapan Hasan Ergör (41), 30 yıldır sanayi sitesinde çalıştığını belirterek, depremden 3 gün sonra ailesini Tarsus'a götürdüğünü söyledi.

Bir ay sonra işinin başında olmaya karar verdiğini belirten Ergör, her geçen gün sanayi sitesinde hareketliliğin arttığını kaydetti.

Ergör, yedek parça bulmakta sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kaporta işleri şu an daha yoğun. Hep birlikte esnaf arkadaşlarla beraber burayı kalkındırmaya çalışacağız. Daha iyi olacak inşallah. Çalışarak deprem psikolojisinden kurtuluyoruz. İnsan hep depremle yatıp kalkamaz. Esnafın hareketi olmazsa kendini bitirir. Vatandaşlara yardımcı olmak için indirimler yapıldı. Ufak tefek işlere ücret almıyoruz. Örneğin balata değişimi gibi şeylere ücret talep etmiyoruz."

Kaporta ve boya işi yapan Nasır Yıldırım (49), depremde dükkanlarının küçük çaplı hasar aldığını ve kendi imkanlarıyla onardıklarını söyledi.

Şehirden kaçmanın bir anlamanın olmadığını dile getiren Yıldırım, "Sanayinin çoğu kapalı diye bayağı yoğunluk var. Gelen müşterilere 'Şu an doluyuz. Birkaç ay sonraya gün verebiliyoruz." diyoruz. Şu an araçların hepsi depremden kaynaklı hasarlar." dedi.

Yıldırım, sanayi sitesinde su tedarikine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, sitenin Antakya'nın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin vurduğu Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili "buruk" çalacak
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları bir mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları bir ...
1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'ün Belediye Başkanı Sezer'den deprem değerlendirmesi:
YEREL HABERLER 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'ün ...
Depremlerden etkilenen Samandağ'da son durum havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Samandağ'da son durum havadan ...
Hatay'da kurulan mobil gözlük istasyonu depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da kurulan mobil gözlük istasyonu ...
İskenderunlu depremzede ailesiyle kurtulduğu enkazı görünce duygulandı
YEREL HABERLER İskenderunlu depremzede ailesiyle kurtulduğu enkazı ...
Hatay'daki çadır kentte, depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor
YEREL HABERLER Hatay'daki çadır kentte, depremzede çocuklar için ...
İskenderun'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İskenderun'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor
YEREL HABERLER Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ...
Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki mutfaklar güvenilir gıda için sıkı takipte
YEREL HABERLER Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki mutfaklar ...
Depremin vurduğu Antakya'da "küncülü helva" geleneğini devam ettiriyorlar
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Antakya'da "küncülü helva" ...
Yayladağı'nda ormanlık alandaki sosyal tesis depremzedelere yuva oldu
YEREL HABERLER Yayladağı'nda ormanlık alandaki sosyal tesis ...
Hatay'ın hafızası tarihi yapıların enkazından 300'e yakın eser kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'ın hafızası tarihi yapıların enkazından 300'e ...
Hatay'da hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da birkaç esnaf iş yerini açtı
YEREL HABERLER Hatay'da hasar gören tarihi Uzun Çarşı'da birkaç ...
İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı - Yeniden
YEREL HABERLER İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: ...
Mersin'de depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: ...
Eymir Kültür Vakfı yetkililerinden İskenderun Teknik Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Eymir Kültür Vakfı yetkililerinden İskenderun Teknik ...
İskenderun´da depremde ağır hasar alan minare kontrollü olarak yıkıldı
YEREL HABERLER İskenderun´da depremde ağır hasar alan minare ...
Hatay´da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Hatay´da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Hatay'ın Defne ilçesinde kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Hatay'ın Defne ilçesinde kesin hasar tespit ...
İskenderun Körfezi'nde yangın çıkan limanda nisanda ticari faaliyetler başlayacak
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde yangın çıkan limanda nisanda ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yarın bir mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Akranlarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara "sevginin dili" ile ulaşıyor
YEREL HABERLER Akranlarının gönderdiği oyuncaklar depremzede ...
Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla çadırda öğrencileri YKS'ye hazırlıyor
YEREL HABERLER Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.