Hatay Samandağ'da depremzede çocuklar, oyun parkında eğlendi

Kaza yaptı 'oğlum' diye bağırdı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzede çocuklar için oyun alanı oluşturuldu.

Valilik, çadır kentte aileleriyle yaşayan çocuklar için Deniz Mahallesi'nde oyun parkı kurulması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen alanda salıncak, şişme kaydırak ve tahterevalli kurdu. Oyun araç ve gereçleriyle de donatılan parka gelen çocuklar, aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Bir ay boyunca kentin farklı bölgelerinde kurulacak oyun alanlarıyla çocuklar sevindirilecek.



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