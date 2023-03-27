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Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu

AA

Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu

HATAY (AA) - BEKİR BEKTAŞ / YALÇIN ÇELEN - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremlerde hasar görmeyen Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde, ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu.

Antakya'da hizmet veren Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, depremlerde hasar görmedi.

Hastane, yapılan kontrollerin ardından sahra hastaneleri devreye alınıncaya kadar geçen sürede depremlerde yaralananlara da hizmet verdi.

Sarsıntılarda ayakta kalan hastane, 10'u hekim 50 personeliyle kendi branşında hizmet vermeyi sürdürüyor.

- "Personelimizi hasta odalarında ikamet ettiriyoruz"

Hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Vahap Döş, AA muhabirine, ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta hastanede nöbetçi hekim olarak görev başında olduğunu söyledi.

Depremin ardından hastane binasını tahliye ettiklerini anlatan Döş, yatan hastalar ile bebekleri soğuktan etkilenmemeleri için ambulans ve diğer araçlara alarak sabahı beklediklerini ifade etti.

Sabah saatlerinden itibaren yaralıların hastanelerine gelmeye başladığını ve hasar olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra binaya geçtiklerini belirten Döş, "Branşımız olmamasına rağmen tüm hastalara destek olmaya çalıştık." dedi.

Döş, afetten sonra nöbetçi 15 personelle üç gün boyunca görev başından ayrılmadıklarına işaret ederek, "Bir personelimizin 3 çocuğu vardı, 3'ünü de kaybetti. Defnettikten sonra görev yapmaya devam etti. 4 personelimizi depremde kaybettik. Onun üzüntüsü hepimizde var." ifadelerini kullandı.

Deprem öncesinde 260 personelin görev yaptığı hastanede halen 10'u hekim 50 personelin çalışmaya devam edebildiğini aktaran Döş, şöyle devam etti:

"Hekim arkadaşlarımızın yüzde 80'inin evi oturulamaz durumda. Diğer personelimizin tamamının evi oturulamaz durumda. Çalışan personelimizi hastanede, hasta odalarında ikamet ettiriyoruz. Çoğunun zaten uyumaya fırsatı olmuyor. Antakya'ya hizmet etmek istiyoruz. Hastanemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz."

- "Hayat bir şekilde devam ediyor, yeni canlar doğuyor"

Hastanede depremlerin ardından 76 bebeğin doğumunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Döş, "Üç çocuğunu depremde kaybeden 9 aylık gebemiz geldi. Doğan bebeğe umutla sarılıp ağladılar. Yani çok hikaye var. İnsanın anlatırken ve düşünürken gözü doluyor. Çok zor. Hayat devam ediyor bir şekilde, yeni canlar, yeni hayatlar, yeni umutlar doğuyor." diye konuştu.

- "Güneş gibi doğsun diye adını 'Güneş' koyduk"

Hastanede doğum yapan depremzede Sema Turunç da doğum için her şeyi ayarladıklarını ancak depremlerin planlarını altüst ettiğini anlattı.

Hastanede bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turunç, "Çok şükür doğum yaptım. Allah, isteyen herkese nasip eder inşallah. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Baba Ali Turunç ise kızlarına "Güneş" ismini verdiklerini belirterek, "Hayatımıza güneş gibi doğsun diye adını 'Güneş' koyduk." dedi.

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