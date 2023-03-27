Ramazan gelenekleri, çadır ve konteyner kentleri gezen "Mobil Sahne" ile yaşatılıyor

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY / İBRAHİM AKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da afetzedeler, çadır ve konteyner kentleri gezen Konya Büyükşehir Belediyesi "Mobil Sahne" tırındaki etkinliklerle ramazanın manevi atmosferini yaşıyor.

Etkinlik sahnesi ve iki büyük ekranı bulunan tır, ramazan ayında her akşam bir geçici barınma merkezini ziyaret ediyor. İftar öncesinde tasavvuf müziği dinletisi icra edilen tırda, depremzedelerin oruçlarını açmasının ardından Hacivat ve Karagöz, meddah, orta oyunu, kukla gösterileri gibi sahne etkinlikleri düzenleniyor.

Ayrıca sahne önünde gösterileri izlemek için toplanan çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu ikram ediliyor, hediyeler veriliyor.

Mobil Sahne Etkinlik Koordinatörü Çağatay Çiftçi, AA muhabirine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın deprem bölgesine çok önem verdiğini, bu anlamda belediyenin bölgede çok önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Mobil Sahne tırında Kültür Daire Başkanlığındaki gönüllü personelle ramazanın ilk gününden itibaren kültürel ve sosyal etkinlikler yaptıklarını belirten Çiftçi, "Burada o çocukların yüzlerindeki en ufak bir gülümseme bile bizim için çok değerli. Mübarek ramazan günlerinde yüzleri gülüyor, eğleniyorlar." dedi.

Çocukların en çok macun, patlamış mısır, pamuk şekere ilgi gösterdiğini dile getiren Çiftçi, sahne etkinliklerinde ise sandalye kapmaca yarışması, deve-cüce oyunları gibi aktif etkinlikleri sevdiklerini ifade etti.

- "Bu karanlık ortamı aydınlatmaya çalışıyoruz"

Çiftçi, çadır kente girdikten sonra daha tırı açmadan çocukların toplandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"O kadar çok sahipleniyorlar ki bize yardım etmek istiyorlar. Hepsinin yüzü gülüyor, çok mutlular. Bu karanlık ortamı elimizden geldiğince aydınlatmaya çalışıyoruz. 25 kişiden oluşan ekip kurduk. Gönüllü olarak elimizden gelen işi yapmaya çalışıyoruz. Ekipte tiyatro oyuncuları, Kültür Daire Başkanlığı gönüllü personeli, Konya Büyükşehir Belediyesi mehter takımındaki arkadaşlar var."

Çocuklarıyla etkinliklere katılan depremzede Murat Öztürk, bu tür faaliyetlerin insanları birleştirdiğini vurgulayarak, çocukların sevincinin kendilerini daha fazla mutlu ettiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesindeki çalışmalarını takip ettiğine değinen Öztürk, "Bütün sahada aktif olduğunu görebiliyorum. Belediyenin çalışmaları gerçekten güzel." ifadelerini kullandı.

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