Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor

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HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, depremzedelerin geçici yaşam alanları çadır ve konteyner kentler düzenli dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Hatay'da, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Özellikle afetzedelerin yaşadığı çadır ve konteyner kentlerde sıklıkla temizlik işlemleri yapılıyor.

Ekipler, yaşam alanlarındaki aşevi, tuvalet ve duş kabini gibi toplu kullanım noktalarını da dezenfekte ediyor. Hatay genelinde 82 araçla yürütülen çalışmalara 242 personel katılıyor.

Kentte koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'da deprem sonrası enkazların çevre kirliliği oluşturduğunu söyledi.

Kirliliğin meydana getirdiği riske karşı hızlıca harekete geçtiklerini anlatan Masatlı, "Hijyen alanlarına erişimin aksamasıyla halk sağlığını tehdit eden çeşitli bulaşıcı hastalıklar oluşabiliyor. Bu olumsuzlukları önlemek ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına 24 belediye ve firmanın desteğiyle il genelinde ilaçlama yapılıyor." dedi.

Masatlı, kentteki defin, enkaz, çöp toplama ve bertaraf alanlarının da düzenli ilaçlandığını aktardı.

- "90 ton kireç ve 2 bin litreden fazla yüzey dezenfektanı kullanıldı"

Çadır ve konteyner kentlerdeki dezenfekte çalışmalarının depremzedelerin sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla çoğalması beklenen zararlılara yönelik çadır ve konteyner kentler çevresinde önleyici ilaçlama çalışması yapılıyor. Kemirgen için çadır, konteyner ve yemekhane çevrelerinde 'kemirgen istasyonu' bırakılıyor."

Vali Masatlı, enkaz haline gelen ahırlardaki hayvan ölülerini de fenni şartlar altında gömdüklerine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 90 ton kireç ve 2 bin litreden fazla yüzey dezenfektanı kullanıldı. Bu çalışmaları depremden etkilenen vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek."



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