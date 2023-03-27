Hatay'da depremzede çocuklar için film gösterimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - İskenderun'da konteyner kentte yaşayan afetzede çocuklar için açık havada sinema gösterimi yapıldı.

Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye Bosna Sancak Derneğince Numune Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte, "The Coffee Cab" adlı firma tarafından sinema etkinliği düzenlendi.

Açık havada film izleyen çocuklara, patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Firma yetkilisi Serhat Tümayman, AA muhabirine, afetten etkilenenler için sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.