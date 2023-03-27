Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Antakya ve Denfe ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 22 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Apaydın, Odabaşı, Küçükdalyan, Fevzi Paşa, Şeyh Ali, Akcurun, Sümerler, Harbiye, Gökçegöz, Hüseyinli, Çekmece, Büyükdalyan, Yeşilova, Küçük Alaattin, Esenlik, Aşağıoba, Esentepe, Altınçay, Akevler, Kışlasaray, Ulucami, Haraparasi mahallelerinde süreceği bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.