Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton mama desteği sağlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, afetin ilk gününden bu yana 55 ton mama desteğiyle evcil ve sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçları karşılandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekiplerin, 6 Şubat'taki depremlerde enkazdan kurtarılanlar ile bakıma muhtaç olanların da aralarında bulunduğu sahipli ve sahipsiz hayvanlar için mesaisi sürüyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği eş güdümündeki çalışmalar kapsamında, enkaz bölgeleri ile yaşam alanlarının çevresindeki kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanlar için mama bırakılıyor.

Ekipler, çadır ve konteyner kentler ile bir kısım hanede yaşayan depremzedelerin evcil hayvanlarının da beslenme ihtiyacına destek veriyor.

Şu ana kadar 55 ton mama dağıtan ekiplerin, sokaktaki "can dostlar" için çalışmaları devam ediyor.

Kentte hayvan sağlığı ve bakımından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden sonra evcil ve sahipsiz hayvanların uygun şartlarda barındırılması için harekete geçtiklerini söyledi.

Enkazdan kurtarılan hayvanların Antakya, İskenderun ve Samandağ'daki hayvan toplama ve sevk merkezinde tedavi edildiğini anlatan Masatlı, "Sokaklarda bakıma muhtaç halde sahipsiz kalan hayvanlar da barınaklara alınarak muayeneleri, aşılamaları ve bakımları yapıldı. Depremin ilk gününden beri Hatay genelinde barınaklarda, sokakta ve sahipleriyle yaşayan hayvanlarımız için yaklaşık 55 ton mama temin edilerek dağıtımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

- "Deprem bölgesindeki hayvanlar bize emanet"

Masatlı, çalışmalara veteriner ve gönüllü vatandaşların da katkı sağladığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki hayvanların kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Mama dağıtımlarıyla sokakta kalan canlarımızın hayatlarını sürdürmelerine destek olduk. Bundan sonra da hiçbir hayvanın sokakta aç kalmaması için mama dağıtımlarımıza, tedavi ve bakım çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Barınaklardaki ve sokaktaki hayvanlara sağladığımız beslenme ve bakım çalışmalarının yanı sıra çadır ve konteyner kentler ile halkımızın ikametlerinde baktıkları evcil hayvanlara da hem mama desteği sağlıyor, gönüllü veteriner hekimlerimiz vasıtasıyla yaralı ve sağlık sorunu yaşayan hayvanlara tedavi hizmeti veriyoruz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.