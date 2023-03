Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin vurduğu ilçeyi canlandırmaya çalışıyor

Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!

HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ciğerciler, müşterilerinin taleplerine cevap verebilmek için ocaklarını sokağa taşıdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ilçedeki diğer binalar gibi lokantalar da hasar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Nuriye Civelek Caddesi'nde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören ciğer kebapçıları, ocaklarını sokağa çıkararak hizmet veriyor.

İş yerlerinin önüne açtıkları tezgahlarda sevilen lezzeti yapan ciğerciler, ilçede hayatın normale dönmesi için çabalıyor.

Ciğer kebabı ustası Uğur Doğan, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçedeki çok sayıda esnafın iş yerini kaybettiğini söyledi.

Kendi iş yerinin de depremde zarar gördüğünü anlatan Doğan, bir yerden başlamak için kolları sıvadıklarını belirtti.

Ocağını sokağa taşıyarak ilçenin sevilen lezzetini burada yaptığını dile getiren Doğan, "Şu an Kırıkhan'da bu cadde canlı, diğer caddelere gidin bakın her taraf boş. Esnaf iş yerlerini açsa daha iyi ama her taraf yıkık, açmaya korkuyorlar. Bizim iş yerimiz de zarar gördü. Ocaklarımızı, masamızı, sandalyemizi dışarı aldık, işimizin başındayız. Bir yere de gidemiyoruz, burayı da bırakıp gitmek istemiyoruz zaten." diye konuştu.

- "Hepimiz elimizi taşın altına koyduk"

Ciğer kebabı ustası Mustafa Akın da depremden herkesin zarar gördüğünü, kiminin yakınını kiminin evini, işini kaybettiğini kaydetti.

İlçenin yeniden toparlanmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Akın, "Depremden sonra canlılık, hareketlilik olsun diye sokak kebapçılığına döndük. Vatandaş yavaş yavaş normal hayatına dönüyor. Bu caddedeki esnaf, hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Ben istediğim yerde bu işi yaparım ama memleketi terk etmeyeceğiz." dedi.

Kebapçı esnafı Adnan Tekin ise deprem sonrası vatandaşlara hizmet vermeye, ilçeye canlılık katmaya çalıştıklarını, bu kapsamda sokakta çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.