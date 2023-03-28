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Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimini olumsuz etkiledi

AA

Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimini olumsuz etkiledi

HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY/İBRAHİM AKTAŞ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde zahter üretimi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan çiftçilerin bahçelerde zararlı otları temizleyememesi, ilaçlama ve sulamayı sağlıklı yapamaması nedeniyle azaldı.

Altınözü'nün kırsal mahallesi Kozkalesi'nde 1000 dönümden fazla alanda üretimi yapılan zahterde hasat zamanı geldi.

Tarlalarda yevmiyeci olarak çalışan kadınlar, sabah saat 06.30'da iş başı yapıp 8 saat aralıksız çalışıyor.

Halk arasında "kara kekik" olarak da bilinen, hasadı makasla yapılan zahter, çuvallara konulduktan sonra köye gelen tüccarlara taze (yaş) olarak satılıyor.

Kozkalesi Mahallesi Muhtarı Ersoy Çıldam, AA muhabirine, depremler nedeniyle mahallelerinde can kaybının olmadığını ancak bazı eski binaların yıkıldığını belirtti.

Mahallelerinin ana geçim kaynağının zahter olduğunu ancak bu yıl üretimin depremlerden olumsuz etkilendiğini belirten Çıldam, "Geçen yıl günlük 15 ton olan zahter kesimi bu yıl 2 tona düştü." ifadelerini kullandı.

Çıldam, deprem nedeniyle çiftçilerin zararlı otları temizleyemediğini, ilaçlama ve sulamayı sağlıklı ve zamanında yapamadığını, bu nedenle verimin azaldığını dile getirdi.

- "Fiyat sabit değil"

Depremler nedeniyle bölgedeki üreticilerin tarlalarıyla yeterince ilgilenemediklerini, bunun da verimde düşüşe neden olduğunu aktaran Çıldam, ürününü satacak tüccar bulamayan bir kısım üreticinin de halen hasada başlayamadığını söyledi.

Zahterde hasat dönemi olan martta tarlalarda en az 350 kişinin çalıştığını ifade eden Çıldam, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene tarlalarda toplam 100 kişi yoktur. Komşu köylerimiz Büyükburç ve Kamberli'den işçi getirirdik ama bu sene işçiyi getiremiyoruz. Zahterin fiyatı da sabit değil. Bundan 10-15 gün önce 45-50 liraydı zahter, şu anda 25-30 lira."

Ersoy Çıldam, zahterin, bakımı zahmetli bir ürün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunun ilacını vereceksin, çapasını yapacaksın. Bakamazsan zaten zahter çıkmaz. Zahter Hatay'da en çok bizim köyde yetişir. İlk bizim köy çıkardı. Komşu köylere de yayıldı ama bizim bu tarlalardaki gibi olmuyor. Bakım çok önemli bunda. Komşu köylerimiz ekiyor, onlar bir yılın içinde bitiriyor. Biz de bir kök 3-4 yıl dayanır. Bakmazsan ama bir yılda da biter."

Yetkililere seslenen Çıldam, "Bizi 3-5 tüccarın eline bırakmasınlar. Zahter 30 liradan aşağı düşmezse köylü para kazanır ama böyle bir haftanın içinde 35 liradan 20 liraya çekerlerse vatandaşın malı dağda kalacak." ifadelerini kullandı.

- "Ürünümüzü satmakta zorlanıyoruz"

Zahter üreticisi Hüseyin Zorlu, depremlere rağmen tarlasına bakım yapmayı ihmal etmediğini ve verimin iyi olduğunu aktardı.

Hasada bir hafta önce başladığını anlatan Zorlu, "Ürünüm iyi. Sabah 06.30'da başlıyoruz. Ramazan dolayısıyla saat 14.00'te bırakıyoruz. Kadınlar topluyor. Verim güzel ama satışımız sıkıntılı. Ürünümüz satılırsa para eder. Satılmazsa kurutmak zorunda kalacağız." dedi.

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