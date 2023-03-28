İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan köpeklerin tedavisi ve bakımıyla ilgileniyor

HATAY (AA) - UĞUR ULU - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan hayvansever Koray Kalkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan veya sahipsiz kalan köpekleri tedavi ettirip, onlara kendi oluşturduğu barınakta özenle bakıyor.

İlçede sebze meyve ticareti yapan Kalkan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden kısa süre önce, çeşitli sebeplerle engelli kalmış köpeklerin bakımını üstlenmek için arkadaşlarıyla İskenderun merkezli Engelli Patiler Derneğini kurdu, başkanlığını üstlendi.

Çankaya Mahallesi'nde bir araziye barınak kuran Kalkan, depremler nedeniyle İskenderun ile yakın ilçelerdeki birçok köpeğin yaralanması ya da sahipsiz kalması nedeniyle onlarla ilgilenmeye başladı.

Kalkan, tedavi ettirip barınağa götürdüğü köpeklerin sağlık durumlarını takip ediyor, bağışlanan mamalar ile çadır ve konteyner kentlere gönderilen yemeklerden arta kalanlarla onları besliyor.

Bir hayvanseverden gelen ihbar üzerine Kalkan, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde depremde yaralanan ve bitkin bulunan köpeği aracına alarak İskenderun'daki gönüllü veterinere götürdü. Yaraları temizlenen köpeğin bakımı derneğin barınağında sürüyor.

- "30'uncu günde bile binanın 4'üncü katında mahsur kalmış kedi çıkarttık"

Koray Kalkan, AA muhabirine, gönüllü bir hayvansever olduğunu, yıllardır sahipsiz hayvanlara baktığını söyledi.

Enkazdan çıkarılmış, ailelerini kaybetmiş hayvanları barınağa getirdiklerini belirten Kalkan, "Yaralı köpeklerimizi önce veterinere, tedavilerini yaptırdıktan sonra da alana götürüyoruz. Şu anda baktığımız 40-45 canımız var." dedi.

Kalkan, depremden etkilenen köpeklere yardımcı olması için kendisini arayanlar olduğunu dile getirdi.

Depremden önce her bölgede sahipsiz hayvanları besleyen arkadaşlarının bulunduğunu anlatan Kalkan, "Çoğu evleri yıkıldığı için şehir değiştirmek zorunda kaldı. Alanda çok fazla köpek vardı. Sayımız oldukça fazla şu anda. Depremde enkazda kalmış kedileri, köpekleri çıkarttık. 30'uncu günde bile binanın 4'üncü katında mahsur kalmış kedi çıkarttık. Hala ihbarlar geliyor." ifadelerini kullandı.

Kalkan, barınağı kurarken 15-20 felçli, engelli köpeğe bakmayı, onları tekerlekli yürüteç yapıp, yürütmeyi hedeflediklerini belirterek, deprem nedeniyle ayırt etmeden kapıları sahipsiz hayvanlara açtıklarını ifade etti.

Depremde yaralanan ve tedavileri tamamlanan 18 köpeğin sahiplendirilmesi için Bursa'daki bir derneğe gönderildiğini dile getiren Kalkan, "Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona'nın sağ olsun bize bu konuda çok ciddi destekleri oldu. Haftada bir nakil aracı yolladı. Hatta en son geçen hafta gönderdiğimiz, depremden kurtarılan köpeğin biri doğum yapmış." diye konuştu.

Kalkan, depremlerin hayvanların psikolojisini de olumsuz etkilediğini belirtti.

"Allah bir daha yaşatmasın, öyle bir depremdi ki alanımızdaki hayvanlarımız bile 4-5 gün kendilerine gelemedi. Hala şokundalardı. Onlarla her gün beraberim. Sabahları geldiğimde onlarla oynarım, şakalaşırız. İlk 5-6 gün bana yaklaşmadılar. Yani öyle bir korku içindeydiler. Benim evimdekiler de öyle. Çok uzunca bir zaman bunun psikolojisini yaşadılar." diyen Kalkan, hayvanlara desteklerinin süreceğini ifade etti.



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