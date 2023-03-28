Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 konteyner kuruluyor

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HATAY (AA) - İBRAHİM AKTAŞ/ŞAHİN OKTAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım elini uzatan Özbekistan'dan gelen bağışlarla Seyhun Eğitim ve Kültür Derneği aracılığıyla Antakya'da her birinde bir ailenin barınabileceği 100 konteyner kuruluyor.



Özbek asıllı vatandaşlar tarafından İstanbul'da dini kültürel bilimler, Arap ve Türk dili konularında çalışmalar yapılması amacıyla 2016'da kurulan dernek, 6 Şubat'taki depremlerden sonra bölgedeki depremzedelerin yardımına koştu.

Özbek halkından aldığı destekle bölgede ilk günden bu yana sıcak yemek dağıtımı da yapan dernek, Antakya'nın Ovakent Mahallesi'nde yapılması planlanan barınma merkezine 100 konteyner kuruyor.

İçerisinde mutfak, tuvalet ve banyo bulunan, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik konteynerlerin kurulumu 15 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

- Özbekistan halkından depremzedelere destek

Dernek başkanı Tahir Abdullah, AA muhabirine, depremlerin ardından çalışmalar yaptıklarını belirterek, Özbekistan halkından büyük destek gördüklerini kaydetti.

Abdullah, depremin ikinci gününden itibaren 17 gün boyunca Elbistan'da gıda yardımı yaptıklarını, günlük 1000 kişilik yemek dağıttıklarını söyledi.

Daha sonra AFAD'ın yönlendirmesiyle Hatay'ın Antakya ilçesine geldiklerini belirten Abdullah, "Ovakent Mahallesi'nde 100 konteyner yapmayı hedefliyoruz. Şu an elimizde yapım aşamasında 80'in üzerinde konteyner malzemesi var. Konteynerleri kuruyoruz. Konteynerlerimizin özelliği cıvatalı olması. İstediğiniz zaman toplayıp götürebileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. 21 metrekare olan konteynerlerin içerisinde bir yatak odası, banyo ve tuvalet var. Aynı zamanda mutfak da var. Bir konteynerde bir aile rahatlıkla barınabilir." diye konuştu.

Ağırlıklı olarak 1980'li yıllarda bölgeye gelen Özbek kökenli vatandaşların yaşadığı Ovakent Mahallesi'nde konteynerlerin kurulumunu 15 gün içinde tamamlayacaklarını ifade eden Abdullah, konteyner malzemelerinin yüksek kalitede olduğunu belirtti.

Özbekistan'ın depremin ilk gününde 100 kişilik yardım ekibini Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Abdullah, aynı zamanda Ovakent Mahallesi'nde bir sahra hastanesi kurulduğunu, bölgede yemek dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Depremin boyutunu sosyal medyayı da kullanarak Özbekistan halkına anlattıklarını dile getiren Abdullah, Özbek halkının bölgedeki ihtiyaçlara kayıtsız kalmadığını söyledi.

Abdullah, "Özbekistan halkı tamamen ülkelerinden gelen katkılarla bağışlarla bu işleri bugüne kadar yürüttü. Ramazan Bayramı'na kadar da bu işlerimizi yürütmeyi, bayramı Türk halkıyla beraber karşılamayı düşünüyoruz. Türkiye'de olanları bize oldu diye düşünüyoruz. 'Derdin derdimdir Türkiye'm' sloganıyla bu kampanyalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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