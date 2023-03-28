Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden yayına başladı

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HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde binasının ağır hasar görmesi nedeniyle yayınlarına ara vermek zorunda kalan, Hatay'ın en eski özel radyo kanallarından Radyo Akdeniz, kanalın teknik sorumlusu Kenan Cengiz'in evine kurduğu stüdyo ile yeniden yayın hayatına başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, Radyo Akdeniz'in bünyesinde bulunduğu Mazman Medya Grubunun Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki binası ağır hasar gördü.

Yayın cihazları zarar gören radyo kanalı, afetin etkisiyle oluşan bölge altyapısındaki tahribat nedeniyle yayınlarına ara vermek zorunda kaldı.

Kanalın teknik sorumlusu ve yayıncısı Kenan Cengiz, bir süre sonra kentin sesini yeniden duyurmak için harekete geçti.

Antakya ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki az hasarlı evinde yeni bir sistem kuran Cengiz, Radyo Akdeniz'in 89,2 frekansından tekrar yayın yapmasını sağladı.

Yayınlarında, son dakika gelişmeleri ile kurumların duyurularına ilişkin açıklamalara da yer veren Cengiz, aynı kaderi yaşadığı hemşehrilerini Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için kente davet ediyor.

- "Hatay'ın sesi olmaya devam edeceğiz"

Kenan Cengiz, AA muhabirine, 1994'te kurulan Radyo Akdeniz'in kentin en eski radyolarından olduğunu belirtti.

Depreme stüdyoda yakalandığını ve hemen ailesinin yanına koştuğunu, onları güvene alınca enkaz altında kalan komşularına yardıma gittiğini anlatan Cengiz, "O gece berbat bir geceydi." ifadelerini kullandı.

Depremlerde radyo binasının ağır hasar görmesi nedeniyle kanalı yayın hayatına döndürmek için çare aradıklarını belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Nasıl yapacağımı çok düşündüm. İlk başta 2 kilometre yol yürüyerek kuleye kadar çıktım. Arabanın çıkamayacağı bir yerdi. Omzumda mazot bidonu taşıdım. 15 gün öncesine kadar kısa bir süre yayın verdim. Daha sonra Hatay halkını bilinçlendirmek, AFAD ya da Valilik açıklamalarını duyurmak adına anons ve canlı yayın yapmaya karar verdim. Evime bilgisayarımı kurdum. Gündemi sıcak tutmaya çalışıyorum."

Hatay'a ses vermeye devam edeceklerini vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu:

"Eski, güçlü bir radyoyduk. Halkın sesi bir radyoydu. Şu anda halen halkın sesi. Radyodaki arkadaşlarımız farklı memleketlerde. İş yerimiz ağır hasarlı. Düzelirse arkadaşlarımızı çağıracağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatay'ın sesi olmaya devam edeceğiz. Memleketimizin durumu kötü. Ne zaman düzeliriz, eskiye döneriz bilmiyorum ama Allah izin verdiği sürece tek başıma da olsam bu yayınları yapmaya devam edeceğim. Sosyal medyada yalan haberler oluyor. Onlara itibar etmiyoruz. Halka bilinçlendirmek adına anonslar yapıyorum. 'Geri dön' çağrısında bulunuyorum."

Kenan Cengiz, stüdyoyu konteynere taşımayı istediğini, bunun için destek beklediğini sözlerine ekledi.





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