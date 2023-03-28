Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

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HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca kurulup iftar ile sahur verilen "İyilik Çadırları"nda, afetzede çocuklara yönelik Karagöz ve meddah gösterileri ile çeşitli eğlenceler düzenleniyor.

Antakya'daki "İyilik Çadırı"nda, görevliler ile gönüllüler depremzede çocuklarla iftar öncesinde oyunlar oynadı, yarışmalar düzenlendi.

İftar sonrasında ise rap müzik şarkıcısı Resul Aydemir, şarkılarını seslendirdi. Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Karagöz ve meddah gösterisi sundu.

Etkinlikte ramazan geleneği şerbet ile pamuk helva dağıtıldı. Depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, AA muhabirine, ramazan atmosferini yaşatabilmek için kurdukları çadırda her gün 1500 kişilik iftar ve sahur verdiklerini söyledi.

Ramazan sevincini toplumun her kesimine yaşatmak için hareket ettiklerini belirten Topçu, çocuklar için çeşitli etkinlikler ve Hacivat Karagöz oyunu ile meddah gösterisi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Topçu, depremzedelere afette yaşadıkları acıları unutturmak, yaralarını sarmak, onları mutlu etmek, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Amacımız ramazanın bu mübarek ikliminde yaralarımızı bir an önce sarabilecek olgunluğa gelebilmek. Hedefimiz, devlet-millet işbirliği içerisinde Hatay'ımızı en kısa zamanda ayağa kaldırmak. Rabb'im zorumuzu kolay eylesin." diye konuştu.

- "Acıların arasında çocuklara dokunabilmek çok önemli"

Tiyatro sanatçısı ve vantrilok Mehmet Tahir İkiler, Nasrettin Hoca kuklasıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöz, meddah gibi geleneksel Türk tiyatrosu oyunlarını çocuklarla buluşturduklarını ifade etti.

Çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran İkiler, "Çocukların yüreğine dokunabilmek gerçekten çok önemli. Çocuk güldüğü zaman dünya gülüyor. Görüntülerde çocukların tebessümünü gören tüm Türkiye eminim çok mutlu oluyor. Çocukların gülmesini özlemişiz. O sebepten ben de onların emaneti tebessümleri iade ediyorum onlara." diye konuştu.

İkiler, acıların arasında çocuklara dokunabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hayata tutunmaya başlıyor çocuklar ama hepsinin içinde büyük bir dünya var. O dünyayı elimizden geldiği kadar ferahlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Resul Aydemir de etkinlikte acılı günlerde neşeli ramazanların hissiyatını yaşatmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Çocuklar için gösteriler yapılıyor, biz de o gösterilere ek olarak çocuklarla oyunlar oynadık. Çocuklarla birlikte olup özellikle gündemlerini depremden normal gündeme değiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah ramazanın bereketiyle hem gönülleri hem psikolojileri en güzel şekilde düzelir, normal zamanlarına dönerler." dedi.

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