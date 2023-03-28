Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor

AA

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına 22 mahallede devam ediliyor.

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Çalışmalar, Antakya ve Defne'deki Apaydın, Odabaşı, Küçükdalyan, Fevzi Paşa, Şeyh Ali, Akcurun, Sümerler, Harbiye, Gökçegöz, Hüseyinli, Çekmece, Büyükdalyan, Yeşilova, Küçük Alaattin, Esenlik, Aşağıoba, Esentepe, Altınçay, Akevler, Kışlasaray, Ulucami ve Haraparasi mahallelerinde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle mesaiye başlayan ekipler, akşam geç saatlere kadar çalışma yapıyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda güvenlik önlemi aldı. Bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların ...
Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği apartman ayakta kaldı
YEREL HABERLER Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği ...
Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden yayına başladı
YEREL HABERLER Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden ...
Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 konteyner kuruluyor
YEREL HABERLER Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 ...
İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan köpeklerin tedavisi ve bakımıyla ilgileniyor
YEREL HABERLER İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan ...
Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimini olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter ...
İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 dekarlık iki alanda toplanıyor
YEREL HABERLER İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 ...
Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden çiftçiler, bahçelerinin bakımı için geri dönüyor
YEREL HABERLER Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden ...
Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin vurduğu ilçeyi canlandırmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin ...
Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton mama desteği sağlandı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton ...
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Afet Koordinasyon ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay Afet Koordinasyon ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız."
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim ...
Hatay'da depremzede çocuklar için film gösterimi
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar için film gösterimi
Hatay'da 9 yağma şüphelisinden 6´sı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da 9 yağma şüphelisinden 6´sı tutuklandı
Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz kaldırıldı
YEREL HABERLER Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz ...
Hatay Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER Hatay Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini ...
Kovid-19 ve depremde 44 yakını ölen okul müdürü, afetzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Kovid-19 ve depremde 44 yakını ölen okul müdürü, ...
Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır sınıftan melodika sesi yükseliyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır ...
Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor
YEREL HABERLER Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 ...
Hatay'da gönüllü sağlık çalışanları ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllü sağlık çalışanları ramazanı ...
Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor
YEREL HABERLER Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen ...
Hatay'ın depremden en az etkilenen Yayladağı ilçesi nüfusu kadar depremzede ağırlıyor
YEREL HABERLER Hatay'ın depremden en az etkilenen Yayladağı ilçesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.