İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı çift, görevini fedakarca sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı çift, görevini fedakarca sürdürüyor

AA

İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı çift, görevini fedakarca sürdürüyor

HATAY (AA) - ARİF YAVUZ - Hatay'da görevli acil tıp teknisyeni Güldöndü ve İsmail Balpetek çifti izinli oldukları 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler üzerine görev başına giderek yönlendirildikleri İskenderun'da enkazdan çıkarılan çok sayıda yaralıyı hastaneye ulaştırdı.

Balpetek çifti, 2013'te göreve başladıkları Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde tanıştıktan kısa süre sonra evlenerek Hatay'ın Dörtyol ilçesine atandı.

Yeşil Mahalle'de yaşayan ve 8 yıldır 3 ve 6 No'lu Acil Sağlık Sağlık Hizmetleri istasyonlarında çalışan Balpetek çifti, izinli günlerinde yaşanan ilk depremin ardından cep telefonlarıyla ulaşamadıkları komuta merkeziyle telsizle iletişim kurdu.

Çocukları Mehmet Alp'i teyzelerine bırakan Balpetek çifti, istasyonda boşta olan ambulansı alarak İskenderun'a doğru yola çıktı.

Telsizden gelen anonslarla enkazdan çıkarılan yaralıları ambulansla hastanelere götüren Balpetek çifti, Hatay'da görevini sürdürüyor.

- "Kimseye ulaşamayınca çok büyük bir deprem olduğunu anladık"

Güldöndü Balpetek, AA muhabirine, depreme evlerinde yakalandıklarını, eşi ve çocuğunu alarak dışarı çıktıklarını söyledi.

Balpetek, tanıdıklarıyla iletişime geçmeye çalışsa da baz istasyonu kaynaklı sorun nedeniyle kimseye ulaşamadıklarını kaydetti.

Depremden ailece korktuklarını dile getiren Balpetek, şöyle devam etti:

"Kimseye ulaşamayınca çok büyük bir deprem olduğunu anladık. Eşim istasyondan yedek ambulansı almaya gitti. Ben de çocuğu kardeşime bıraktım. Sonra telsizle ambulanstan komuta merkezine bağlandık. Anons geçtiğimizde bizi İskenderun'a yönlendirdiler. Vardığımızda zaten gün de aydınlanmamıştı, etraf karanlıktı. İskenderun'un merkezini görünce de zaten durumun çok daha ciddi olduğunu anladık. Meydandaki bütün evler yerle birdi. Herkes, bir şekilde yaralılarını çıkarmaya çalışıyordu. Biz de elimizden geldiği kadar enkazdan çıkan yaralıları hemen hızlı bir şekilde hastaneye götürmeye çalıştık."

Eşiyle öğlene kadar enkazdan çıkarılan 30'un üzerinde yaralıyı ilk müdahalelerini yaparak hastanelere götürdüklerini dile getiren Balpetek, "Yaralı sayısı tutmadık. Sürekli bir enkazın başında yaralı çıkınca alıp uygun görülen hastaneye götürüyorduk. Yani birkaç gün içinde toplasak 5-6 saat uyumamışızdır. Artçı sarsıntılar da sürekli devam ediyordu. Biz de araç içerisinde birkaç günümüzü geçirdik zaten. Bu süreçte bizi birinci derecede etkileyen şey çocuklar oldu. Devamında 10-15 gün yoğun çalışma sürecimiz oldu." diye konuştu.

- "Çok az uykuyla görevimizin başındaydık"

İsmail Balpetek de inisiyatif alarak eşiyle gittikleri İskenderun'da yaralılara müdahale ederek uygun hastanelere sevk ettiklerini anlattı.

Depremin şiddetinden, çok fazla binanın çökeceğini tahmin ettiklerini aktaran Balpetek, "O gece depremin nerede olduğunu da öğrenemedik. O gün elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Eşimle hastanelere yaklaşık 30-40 yaralıyı taşıdık. Ertesi günlerde de çok az uykuyla görevimizin başındaydık." ifadelerini kullandı.

-"Kendileriyle gurur duyuyoruz"

Acil tıp teknisyeni Sema Soylu ise Dörtyol ilçesindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanlarının deprem gününde Hatay'da özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Arkadaşları olan Güldöndü çiftinin deprem akşamı mesaide olmadığını belirten Soylu, "Deprem gecesi, iletişim çok kötüydü. Güldöndü ve eşi, ortak karar alıp fedakarca insanların yardımına koşmuşlar. İşimiz zor durumlarda bir şeyleri koordine edebilmek. Arkadaşlarımın olayın paniğiyle bunu düşünebilmiş olmaları çok önemli. Bunu yaptıklarını duyduğumuzda kendilerini takdir ettik. Emeklerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Kendileriyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 ...
Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların ...
Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği apartman ayakta kaldı
YEREL HABERLER Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği ...
Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden yayına başladı
YEREL HABERLER Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden ...
Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 konteyner kuruluyor
YEREL HABERLER Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 ...
İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan köpeklerin tedavisi ve bakımıyla ilgileniyor
YEREL HABERLER İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan ...
Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimini olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter ...
İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 dekarlık iki alanda toplanıyor
YEREL HABERLER İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 ...
Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden çiftçiler, bahçelerinin bakımı için geri dönüyor
YEREL HABERLER Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden ...
Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin vurduğu ilçeyi canlandırmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin ...
Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton mama desteği sağlandı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton ...
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Afet Koordinasyon ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay Afet Koordinasyon ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız."
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim ...
Hatay'da depremzede çocuklar için film gösterimi
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar için film gösterimi
Hatay'da 9 yağma şüphelisinden 6´sı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da 9 yağma şüphelisinden 6´sı tutuklandı
Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz kaldırıldı
YEREL HABERLER Bakan Akar: Samandağ'da 300'den fazla enkaz ...
Hatay Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER Hatay Hassa'daki yüzey kırıkları depremlerin etkisini ...
Kovid-19 ve depremde 44 yakını ölen okul müdürü, afetzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Kovid-19 ve depremde 44 yakını ölen okul müdürü, ...
Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır sınıftan melodika sesi yükseliyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır ...
Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor
YEREL HABERLER Hatay'daki mutfaklarda günlük yaklaşık 1 milyon 300 ...
Hatay'da gönüllü sağlık çalışanları ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllü sağlık çalışanları ramazanı ...
Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor
YEREL HABERLER Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde hijyen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.