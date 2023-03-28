İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı çift, görevini fedakarca sürdürüyor

HATAY (AA) - ARİF YAVUZ - Hatay'da görevli acil tıp teknisyeni Güldöndü ve İsmail Balpetek çifti izinli oldukları 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler üzerine görev başına giderek yönlendirildikleri İskenderun'da enkazdan çıkarılan çok sayıda yaralıyı hastaneye ulaştırdı.

Balpetek çifti, 2013'te göreve başladıkları Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde tanıştıktan kısa süre sonra evlenerek Hatay'ın Dörtyol ilçesine atandı.

Yeşil Mahalle'de yaşayan ve 8 yıldır 3 ve 6 No'lu Acil Sağlık Sağlık Hizmetleri istasyonlarında çalışan Balpetek çifti, izinli günlerinde yaşanan ilk depremin ardından cep telefonlarıyla ulaşamadıkları komuta merkeziyle telsizle iletişim kurdu.

Çocukları Mehmet Alp'i teyzelerine bırakan Balpetek çifti, istasyonda boşta olan ambulansı alarak İskenderun'a doğru yola çıktı.

Telsizden gelen anonslarla enkazdan çıkarılan yaralıları ambulansla hastanelere götüren Balpetek çifti, Hatay'da görevini sürdürüyor.

- "Kimseye ulaşamayınca çok büyük bir deprem olduğunu anladık"

Güldöndü Balpetek, AA muhabirine, depreme evlerinde yakalandıklarını, eşi ve çocuğunu alarak dışarı çıktıklarını söyledi.

Balpetek, tanıdıklarıyla iletişime geçmeye çalışsa da baz istasyonu kaynaklı sorun nedeniyle kimseye ulaşamadıklarını kaydetti.

Depremden ailece korktuklarını dile getiren Balpetek, şöyle devam etti:

"Kimseye ulaşamayınca çok büyük bir deprem olduğunu anladık. Eşim istasyondan yedek ambulansı almaya gitti. Ben de çocuğu kardeşime bıraktım. Sonra telsizle ambulanstan komuta merkezine bağlandık. Anons geçtiğimizde bizi İskenderun'a yönlendirdiler. Vardığımızda zaten gün de aydınlanmamıştı, etraf karanlıktı. İskenderun'un merkezini görünce de zaten durumun çok daha ciddi olduğunu anladık. Meydandaki bütün evler yerle birdi. Herkes, bir şekilde yaralılarını çıkarmaya çalışıyordu. Biz de elimizden geldiği kadar enkazdan çıkan yaralıları hemen hızlı bir şekilde hastaneye götürmeye çalıştık."

Eşiyle öğlene kadar enkazdan çıkarılan 30'un üzerinde yaralıyı ilk müdahalelerini yaparak hastanelere götürdüklerini dile getiren Balpetek, "Yaralı sayısı tutmadık. Sürekli bir enkazın başında yaralı çıkınca alıp uygun görülen hastaneye götürüyorduk. Yani birkaç gün içinde toplasak 5-6 saat uyumamışızdır. Artçı sarsıntılar da sürekli devam ediyordu. Biz de araç içerisinde birkaç günümüzü geçirdik zaten. Bu süreçte bizi birinci derecede etkileyen şey çocuklar oldu. Devamında 10-15 gün yoğun çalışma sürecimiz oldu." diye konuştu.

- "Çok az uykuyla görevimizin başındaydık"

İsmail Balpetek de inisiyatif alarak eşiyle gittikleri İskenderun'da yaralılara müdahale ederek uygun hastanelere sevk ettiklerini anlattı.

Depremin şiddetinden, çok fazla binanın çökeceğini tahmin ettiklerini aktaran Balpetek, "O gece depremin nerede olduğunu da öğrenemedik. O gün elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Eşimle hastanelere yaklaşık 30-40 yaralıyı taşıdık. Ertesi günlerde de çok az uykuyla görevimizin başındaydık." ifadelerini kullandı.

-"Kendileriyle gurur duyuyoruz"

Acil tıp teknisyeni Sema Soylu ise Dörtyol ilçesindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanlarının deprem gününde Hatay'da özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Arkadaşları olan Güldöndü çiftinin deprem akşamı mesaide olmadığını belirten Soylu, "Deprem gecesi, iletişim çok kötüydü. Güldöndü ve eşi, ortak karar alıp fedakarca insanların yardımına koşmuşlar. İşimiz zor durumlarda bir şeyleri koordine edebilmek. Arkadaşlarımın olayın paniğiyle bunu düşünebilmiş olmaları çok önemli. Bunu yaptıklarını duyduğumuzda kendilerini takdir ettik. Emeklerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Kendileriyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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