İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.

Depremden en çok etkilenen Mustafa Kemal ve Sakarya mahalleleri ile kent merkezindeki acil yıkılması gereken yerlerde çalışmalar sürdü.

Söz konusu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri nezaretinde kontrollü yıkımlar gerçekleştirildi.

Bir yandan da depremden yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi.



Enkaz, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına götürüldü.

Bazı depremzedeler de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.