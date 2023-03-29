"Gönül Mutfağı"nda depremzedeler için arı gibi çalışıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Gönül Mutfağı"nda depremzedeler için arı gibi çalışıyorlar

AA

"Gönül Mutfağı"nda depremzedeler için arı gibi çalışıyorlar

HATAY (AA) - UĞUR ULU - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şefler Türev Uludağ ve Ebru Baybara Demir'in öncülüğünde yurt içi ve dışından farklı meslek gruplarına mensup gönüllülerin katılımıyla afetzedeler için günde 200 bin kap yemek çıkarılıyor.

Şefler Uludağ ve Demir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeden gelen çağrılar üzerine depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişime geçen şefler, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında hayırseverlerin de desteğiyle binlerce kap yemek yaparak depremzedelere destek oldu.

İlk depremlerden 4 gün sonra gönüllülerle Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen iki şef, Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu'nun mutfağında Hataylı afetzedeler için yemek üretimini sabah, öğle, akşam ve sahur öğünleri için vardiya usulü sürdürüyor.

Şeflerin "Gönül Mutfağı" adını verdikleri oluşumun faaliyetlerine, bu çalışmanın çeşitli mecralarda duyulmasının ardından yurt içinden ve İngiltere, Almanya, Moritanya, Nepal gibi ülkelerden gelen gönüllüler de katılıyor.

Doktor, mühendis, güzellik uzmanı gibi birçok farklı meslekten 170 gönüllü, yemeklerde kullanılması için patates, soğan doğruyor, kahvaltı ve sahur hazırlıkları yapıyor, bulaşık yıkıyor.

Günde 200 bin kap hazırlanan yemekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sponsorların sağladıkları araçlarla 4 öğün Hatay genelindeki depremzedelere ulaştırılıyor.

Mutfakta bir hafta görev yapan gönüllüler, alkışlar eşliğinde geldikleri bölgelere uğurlanarak görevlerini yeni gelenlere devrediyor.

- "Tüm gönülleri birleştiren bir mutfak"

Şef Türev Uludağ, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine sağladığı desteklerle bu çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Meselenin yemek yapmanın çok daha ötesinde olduğunu belirten Uludağ, "Buradaki meselenin vatan meselesi, buradaki vatandaşlara sahip çıkma meselesi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Gönüllü olmak isteyenlerin bu yardımı sadece yemek yapmak diye algılamamaları gerektiğini anlatan Uludağ, paketleme, sahurluk malzeme hazırlama, koli taşıma, soğan doğrama gibi işlere de yardımcı olabileceklerini dile getirdi.

Uludağ, "Burada güzellik uzmanı da var, inşaat mühendisi, gıda mühendisi, bilgisayar mühendisi de var. Burada sosyal medyacı da kamera asistanı da var. Burada her türlü meslek grubundan insan var çünkü onlara ihtiyaç var. Burasının isminin 'Gönül Mutfağı' olmasının sebebi de bu. Tüm gönülleri birleştiren bir mutfak burası. O yüzden mesleği ne olursa olsun herkesin burada olmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "46 yaşında milletin ne demek olduğunu burada öğrendim"

Şef Ebru Baybara Demir ise iş gücüne ihtiyaçlarının olduğunu duyurunca bu çalışmanın bir anda gönül işine dönüştüğünü söyledi.

Mutfaktaki gönüllülerin ortak amaç için çalışarak her işi yaptığını, sosyal hayattaki kimliklerin hiçbir öneminin bulunmadığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Herkes buradaki insanların hayat koşullarını iyileştirip eskiye dönebilmeleri için çalışıyor. Millet duygusu burada çok önemli. Hani diyoruz ya hep 'Biz büyük bir milletiz.' Gerçekten biz bunu daha iyi anladık. Ben 46 yaşında milletin ne demek olduğunu burada öğrendim. Bir acımız var ve bu acıyı birlikte onarmanın, birlikte iyileştirmenin yolu için bir araya gelebiliyoruz, dayanışıyoruz. Başka bir ülkede olabileceğini düşünmediğim bir şey bu. Çok sayıda insan gelmek istiyor, 'Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz.' diyorlar. Maddi yardım kabul etmiyoruz. Bir kooperatifimiz var. Orada bizim bir ihtiyaç listemiz var. Onları bize satın aldıkları zaman o ihtiyaç listesi bize geldiğinde biz onları yemeğe çeviriyoruz. Burada da insanlar sadece iş gücünü, akıllarını kullanıyorlar ve bu iş böyle büyüdü. Burada devlet var. Devlet bize çok büyük destek verdi. Özel sektör var; malzeme desteği sağlıyorlar ve bağışçılar bize destek sağlıyor. En önemlisi millet burada. Biz çok güzel bir şekilde bu işi daha da büyütmek için uğraşıyoruz."

Eşinin görev yaptığı Moritanya'dan 13 gün önce gelen gönüllü Filiz Keçeci de bir Türk vatandaşı olarak bunu görev kabul ettiğini belirtti.

Keçeci, "Bu benim için bir gurur. Burası arı kovanı gibi yoğun. Sürekli çalışıyoruz. Bize verilen görevleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
YEREL HABERLER İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Enkazda hatıralarını arayan Sabahat: Küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu
YEREL HABERLER Enkazda hatıralarını arayan Sabahat: Küçük bir ...
Yıkım sırasında çatıdaki kümeste bulunan güvercinler son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Yıkım sırasında çatıdaki kümeste bulunan güvercinler ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 ...
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi ...
Hatay'da kurulacak prefabrik esnaf işletmelerinin hak sahipleri belirlendi
YEREL HABERLER Hatay'da kurulacak prefabrik esnaf işletmelerinin hak ...
Depremzede çocuklar barındıkları gemide futbol oynadı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar barındıkları gemide futbol oynadı
Depremde annesi ve ablasını yitirdi, acısına rağmen hastaları bırakmadı
YEREL HABERLER Depremde annesi ve ablasını yitirdi, acısına rağmen ...
İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı çift, görevini fedakarca sürdürüyor
YEREL HABERLER İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 ...
Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların ...
Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği apartman ayakta kaldı
YEREL HABERLER Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği ...
Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden yayına başladı
YEREL HABERLER Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden ...
Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 konteyner kuruluyor
YEREL HABERLER Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 ...
İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan köpeklerin tedavisi ve bakımıyla ilgileniyor
YEREL HABERLER İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan ...
Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimini olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter ...
İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 dekarlık iki alanda toplanıyor
YEREL HABERLER İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 ...
Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden çiftçiler, bahçelerinin bakımı için geri dönüyor
YEREL HABERLER Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden ...
Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin vurduğu ilçeyi canlandırmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin ...
Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton mama desteği sağlandı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton ...
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Afet Koordinasyon ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay Afet Koordinasyon ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız."
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022-2023 eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.