Deprem bölgesine enkazda kalan arkadaşı için gelen tiyatrocu Hataylı çocukları gülümsetiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesine enkazda kalan arkadaşı için gelen tiyatrocu Hataylı çocukları gülümsetiyor

AA

Deprem bölgesine enkazda kalan arkadaşı için gelen tiyatrocu Hataylı çocukları gülümsetiyor

HATAY (AA) - ÖMER ÜRER / EMRE AYVAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine fönüllü olarak katılan tiyatro oyuncusu ve sunucu Murat Demir, İstanbul Bahçelievler Belediyesinin "Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı" ile Hatay'ın kırsal mahallelerini dolaşıyor.

Demir'in sunucu ve çocuk programcısı arkadaşı Can Haydar Demirezen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Malatya'da kaldığı otelde yakalandı.

İstanbul'dan bir grup arkadaşıyla Malatya'ya giden Demir, enkazda kalan Demirezen'e ulaşabilmek için yürütülen çalışmalara gönüllü katıldı.

Demir, Demirezen'in cansız bedenine ulaşılması ve cenazesinin defnedilmesinin ardından bölgedeki depremzedelere destek olmak için Hatay'a geldi.

Kentte yardım faaliyetlerinde bulunan Demir, Bahçelievler Belediyesinin uzmanlarla oluşturduğu "Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı"nın faaliyetlerine gönüllü katkı sunuyor.

Çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla psikologların da görev aldığı ekiple kırsal mahallelere giden Demir, ekipteki arkadaşlarıyla depremzede çocuklar için müzikli eğlenceler, orta oyunu gibi gösteriler ve sanat aktiviteleri düzenliyor.

- "Çocuklara hayallerini geri verebilmek için çalışıyoruz"

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Murat Demir, AA muhabirine, mobil oyun aracıyla yaklaşık 5 haftadır çocukları tebessüm ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Başta çadır kentlerde aktiviteler düzenlediklerini, daha sonra kent merkezlerine uzak 50 kırsal mahallede çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Demir, "Çocuklara hayallerini geri verebilmek, yüzlerini güldürebilmek için çalışıyoruz. Ramazan Bayramı'na kadar burada kalmak istediğimizi Belediye Başkanımıza söyledik. Çocuklarımızla illüzyon, jonglör gösterisi, çeşitli oyunlar, pamuk şeker ve kukla oyunlarıyla 2 saat boyunca eğleniyoruz. Burada çocuklarla birlikte olmak çok güzel." diye konuştu.

Demir, Hatay'a gönüllü olarak geldiğini ve insanlara dokunmaya çalıştığını belirtti.

Bir grup arkadaşıyla geldiği Hatay'da ilk günlerde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bahçelievler Belediyesinin böyle bir projesi çıkınca gönüllü oldum ve yaklaşık 5 haftadır buradayım. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu işleri yaparken hep hayatını kaybeden meslektaşım olan arkadaşımı görüyorum çünkü o da çocuk programı yapardı. Bu yüzden burada kendimi daha mutlu hissediyorum. İstanbul'dayken burada olamadığım için rahatsız oluyordum. Şu anda onlarla aynı havayı solumak, aynı şartlarda, aynı çadırlarda yatıp aynı şeyleri yiyerek iyi günlere yürüyeceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımızla başladık, onlara hayallerini geri vereceğiz. Daha sonra büyüklere de bir nebze yardımımız dokunur inşallah."

Depremzede çocuklar da etkinlikte eğlendiklerini belirterek, organizasyonda yer alan tüm ekibe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gemide barınan depremzedelere uzmanlardan sosyal destek
YEREL HABERLER Gemide barınan depremzedelere uzmanlardan sosyal ...
Hatay'da ağır hasarlı iki binadan çıkarılan cihazlarla "sahra diyaliz merkezi" kuruldu
YEREL HABERLER Hatay'da ağır hasarlı iki binadan çıkarılan ...
"Gönül Mutfağı"nda depremzedeler için arı gibi çalışıyorlar
YEREL HABERLER "Gönül Mutfağı"nda depremzedeler için arı gibi ...
İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
YEREL HABERLER İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü
Enkazda hatıralarını arayan Sabahat: Küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu
YEREL HABERLER Enkazda hatıralarını arayan Sabahat: Küçük bir ...
Yıkım sırasında çatıdaki kümeste bulunan güvercinler son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Yıkım sırasında çatıdaki kümeste bulunan güvercinler ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 ...
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi ...
Hatay'da kurulacak prefabrik esnaf işletmelerinin hak sahipleri belirlendi
YEREL HABERLER Hatay'da kurulacak prefabrik esnaf işletmelerinin hak ...
Depremzede çocuklar barındıkları gemide futbol oynadı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar barındıkları gemide futbol oynadı
Depremde annesi ve ablasını yitirdi, acısına rağmen hastaları bırakmadı
YEREL HABERLER Depremde annesi ve ablasını yitirdi, acısına rağmen ...
İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı çift, görevini fedakarca sürdürüyor
YEREL HABERLER İzinliyken depremzedelerin yardımına koşan sağlıkçı ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 ...
Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Diyanet'in "İyilik Çadırları" depremzede çocukların ...
Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği apartman ayakta kaldı
YEREL HABERLER Depremde çevresindeki 3 binanın üzerine devrildiği ...
Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden yayına başladı
YEREL HABERLER Depremlerde "sesi kesilen" radyo, Hatay için yeniden ...
Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 konteyner kuruluyor
YEREL HABERLER Özbekistan'dan gelen bağışlarla Antakya'da 100 ...
İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan köpeklerin tedavisi ve bakımıyla ilgileniyor
YEREL HABERLER İskenderunlu hayvansever depremde yaralanan ...
Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter üretimini olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Depremler Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zahter ...
İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 dekarlık iki alanda toplanıyor
YEREL HABERLER İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 ...
Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden çiftçiler, bahçelerinin bakımı için geri dönüyor
YEREL HABERLER Hatay'da deprem nedeniyle evlerini terk eden ...
Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin vurduğu ilçeyi canlandırmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ocaklarını sokağa taşıyan ciğerciler, depremin ...
Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton mama desteği sağlandı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da "can dostlar"a 55 ton ...
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 22 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.