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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

AA

Hatay'da konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Sağlık Bakanlığının 2 konteynerini çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlığın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 konteyneri 26 Mart'ta çalındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların R.K, A.Y. ve Y.B.Ç. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, bulunan konteynerler de ilgililerine teslim edildi.﻿

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