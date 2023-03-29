Cansuyu Derneği depremzede ailelere ramazan kolisi dağıttı

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HATAY (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hatay Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla depremzede 300 aileye gıda desteğinde bulundu.

Şube Başkanı Abdulhadi Bük, deprem bölgesinde yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hatay'da depremzede 300 aileye gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirten Bük, yardımlarının devam edeceğini kaydetti.



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