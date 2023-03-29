Hataylı berber, çadır kentteki depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, bir berber çadır kentte kurduğu konteynerde depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte berber olmadığını fark eden Ali Çardak, yetkililerle görüşerek konteyner kurdu.

Berber Çardak, 5 meslektaşıyla haftanın her günü açık tuttuğu iş yerinde depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Çardak, AA muhabirine, depremin ardından kurulan çadır kentte depremzedelere hizmet ettiklerini söyledi.

Afetzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarmak istediklerini aktaran Çardak, gönüllü olarak ücretsiz tıraş hizmeti sağladıklarını ifade etti.

Dörtyol ilçesi AFAD Koordinatörü Ayhan Çelik de çadır kentte ücretsiz tıraş hizmeti sağlayan Çardak'a teşekkür etti.

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