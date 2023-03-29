Hayırsever işletmeci işitme engelli depremzedelere "ses" oluyor

HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY/İBRAHİM AKTAŞ - Hatay'da İşitme cihazı ve aksesuarları satışı ile biyonik kulak uygulaması yapan merkezi işleten hayırsever, evi yıkılan veya ağır hasar alan işitme engelli afetzedelerin cihazlarını ücretsiz temin ediyor.



Antakya İşitme Merkezi'nin sahibi hayırsever İsmail Baklacı, depremlerin ardından hastaların mağdur olmaması için Defne'deki Atatürk Stadı'nda kurduğu çadırda hizmet veriyor.

Evi yıkılan veya ağır hasar alan işitme engellilere yardımcı olan Baklacı, ücretsiz işitme cihazı desteği sağlıyor.

Baklacı, AA muhabirine, 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 akrabasının hayatını kaybettiğini, merkez bünyesindeki 7 şubeden 3'ünün yıkıldığını, diğerlerinin de ağır hasar gördüğünü söyledi.

Afetin ardından ilk bir hafta kendilerine gelemediklerini belirten Baklacı, cihazları kaybolan veya arızalanan hastaların kendilerini aramaya başlaması üzerine harekete geçtiklerini kaydetti.

Baklacı, araçla ilçeleri gezerek işitme cihazı kullanan hastaların pil ve diğer yedek parça ihtiyacını ücretsiz giderdiğini anlatarak, depremden bir ay sonra da çadırda hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

Evi ağır hasar alan veya yıkılmış işitme engellilere ücretsiz cihaz desteği verdiklerini dile getiren Baklacı, "Şu ana kadar yaklaşık 300 hastaya ücretsiz işitme cihazı temin ettik. Hedefim en az 1000 hastayı cihazlandırıp duymalarını sağlamak ve hayat kalitelerini artırmak." diye konuştu.

- "Şehir dışındaki hastalarımıza da cihaz gönderiyoruz"

Baklacı, uygulamasını yaptıkları cihazların maliyetinin yüzde 50'sini işbirliği yaptıkları Danimarkalı ve Alman firmaların, diğer kısmını da kendilerinin karşıladığını belirterek, "Biz bunu yapmamış olsaydık her hastanın işitme cihazı için en az 9 bin lira gideri olacaktı. Biz onları ücretsiz verdik. Bunun yanında bir iş ortağımızın fiyatı 20-30 bin lira arasında olan ürününü veriyoruz. Depremlerden sonra şehir dışına çıkan hastalarımızı da bulundukları şehirlerdeki işitme merkezlerine yönlendiriyoruz, cihazlarını ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hastalardan güzel geri dönüşler alıyoruz"

Hastalardan güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Baklacı, "Çok mutlular bu konuda. Halkımız enkaz altında cihazını bırakmış ya da kırılmış. Ücretsiz olarak verildiği zaman büyük bir memnuniyetle, sevinçle karşılıyorlar." dedi.

Baklacı, faaliyetlerini çadırda sürdürdüklerin ifade ederek, "Bu da sağlıklı bir çalışma değil. Bize sessiz bir ortam gerekiyor. Çalışmalarımızı daha iyi koşullarda sürdürmek için konteynere ihtiyacımız var. Bu şekilde halkımıza daha faydalı bir çalışma ve sağlık taraması yapabiliriz." diye konuştu.

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