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İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar bitirilmesi hedefleniyor

AA

İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar bitirilmesi hedefleniyor

HATAY (AA) - ARİF YAVUZ/BASİR GÜLÜM - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları metruk binalar hariç yüzde 98 oranında tamamlanan Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması planlanıyor.

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından İskenderun'da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Sahada çalışmaların çok sayıda personel tarafından yürütüldüğünü belirten Yiğitbaşı, "Yüzde 98 oranında hasar tespit çalışmaları metruk binalar hariç tamamlandı. Ramazan Bayramı'na kadar hedefimiz; enkaz kaldırma çalışmalarını hızlandırıp tamamlamaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Yiğitbaşı, barınma imkanlarının iyileştirilmesi ile çadır ve konteyner kentlerin kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yla sürekli istişare halindeyiz, toplantılar yapıyoruz. Daha iyiye ulaşma hedefiyle vatandaşımıza daha konforlu ve huzurlu bir şekilde barınma imkanı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalar devam ederken sosyal donatıları da çadır kentlere, konteyner kentlere dahil etmeyi önemsiyoruz

Buranın koordinatör valilerinin kendi ekiplerini de İskenderun'a dahil etmesiyle Kırşehir ve Afyonkarahisar'daki pek çok kurum çalışmaları destekliyor. Bu anlamda çadır ve konteyner kentlerde yaşayan kadın ve çocuklarımız için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz."

- "Tüm kurumlar canla başla çalışmalarını sürdürüyor"

Yiğitbaşı, ilçede AFAD koordinasyonunda kurulan kriz merkezi, İskenderun sahilinde oluşturulan yönlendirme merkezi ve iletişim merkezine telefonla ulaşan binlerce depremzedenin taleplerinin hızla karşılanmaya çalışıldığını anlattı.

AFAD başta olmak üzere bütün kurumların sahada canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yiğitbaşı, "İlçemiz eski güzel günlerine tekrar dönebilsin diye gayretlerimiz devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarımızın da bizimle birlikte hareket ediyor olması çok anlamlı. Süreç içerisinde daha da ileriye doğru gitmeyi ve çocuklarımız eğitim öğretime yeniden dönünceye kadar da boş bırakmamayı hedefliyoruz. Çok yakın süreçte de inşallah tespitlerimizi yapıp personelimize de barınma imkanı sağladıktan sonrada okullarımızı tekrar İskenderun'da açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan'da kadın esnafa yönelik 10 konteynerden "Kadınana Çarşısı" oluşturduklarını aktaran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliğinin "KodAfyon" ile "Kendin Yap Atölyesi"ne ait tırlarının da İskenderun'a gelerek çadır ve konteyner kentlerde çocuklarla buluştuğunu sözlerine ekledi.

- "Gece gündüz demeden koşturmaya devam edeceğiz"

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da depremden sonra devletin bütün imkanlarıyla İskenderun'un daha iyi noktaya geldiğini söyledi.

Enkaz ile acil yıkılacak binaların bir an önce kaldırılması ve şehrin görüntü ve trafik açısından rahatlatılması için gayret gösterildiğini anlatan Buhara, şöyle devam etti:

"Bu konuda önemli mesafe aldık, Ramazan Bayramı'na kadar inşallah bu işi tamamlamayı düşünüyoruz. Bunun dışında da geçici barınma dediğimiz çadır ve konteyner kentlerinin kurulumu var. 5 noktada konteyner kentimiz kuruldu. Bunu 17'ye çıkararak 6 bin 500 konteyner kurmayı planlıyoruz. İnşallah, en kısa zamanda hep birlikte güzel günlere ulaşacağız.

İskenderun, Akdeniz'in incilerinden ve ülkemizin önemli değerlerinden biri. İnşallah, eski güzel günlerine en kısa zamanda dönecektir. Bunun için biz de koşturmaya devam edeceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız."

- İş yerini kaybetmiş 46 esnafa "Ahi Çarşısı" kurulacak

Vali Buhara, İskenderun'da iş yerini kaybetmiş esnafa yönelik 46 konteynerden oluşturulan "Kırşehir Ahi Çarşısı"nın kurulum çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını da kaydetti.

AFAD ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) esnafa yönelik projeleriyle İskenderun'da 400 civarında konteyner iş yeri kurulacağını aktaran Buhara, "Buradaki iş yerini kaybetmiş esnafı desteklemek istiyoruz çünkü hayatın akışının normalleşebilmesi için iş yerlerinin açılması ve alışverişin olması gerekiyor. Esnafımızın da kendi iş yerlerini açarak kazançlarını elde etmeye başlamaları lazım. Hayat bir bütün olduğu için esnafın durumlarını da bu anlamda önemsiyoruz. İnşallah orada da elimizden geleni yapıp onlara destek olmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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