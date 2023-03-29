Hatay'da depremzedelerin konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY / İBRAHİM AKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulumu tamamlanan konteynerlere afetzedeler yerleşmeye başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Defne ilçesinde, afetzedelerin barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Küçükdalyan Mahallesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulumu tamamlanan 205 konteyner AFAD'a teslim edildi.

Anahtarlarını alan hak sahipleri, AFAD koordinasyonunda konteynerlerine yerleşmeye başladı.

- "İlk etapta 80 aileye anahtar teslimi yapıldı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı ve Hatay Koordinatörü Numan Balaban, AA muhabirine, 50 bin metrekarelik alanda kurdukları konteyner kenti üç bölüme ayırdıklarını söyledi.

Alanda planlamasını yaptıkları 320 konteynerin kurulumunu tamamlamak üzere olduklarını anlatan Balaban, bunlardan 205'ini AFAD'a teslim ettiklerini belirtti.

Balaban, kalan konteynerleri de bu hafta tamamlayarak AFAD'a teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ailelerin kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladığını anlatan Balaban, ilk etapta 80 aileye anahtar teslimi yaptıklarını ifade etti.

Konteyner kentteki tüm su ve kanalizasyon hatlarını şehir şebekesine bağladıklarına dikkati çeken Balaban, "Elektrik aydınlatmaları da dahil olmak üzere konteynerlerimizi yerleştirdik. AFAD'la birlikte tefrişatını yapıyoruz. Ailelere o şekilde veriliyor." dedi.

Numan Balaban, 21 metrekarelik konteynerlerin 2 odadan oluştuğu bilgisini vererek, "Mutfak, hol, duş ve tuvalet bulunmakta. Konteyner kent alanında mescit ve çocuklar için oyun alanı, yine sosyal market devreye girecek. İlave ihtiyaçlar da olacaktır, onlar için de elimizden gelen imkanları sunacağız." diye konuştu.

- "Toplamda 570 konteyner kurmuş olacağız"

Konteynerlere yerleşen vatandaşların çok mutlu olduğunu ifade eden Balaban, ekipleriyle depremzedelerin ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Balaban, çadır kentin yanında da konteyner kent çalışması başlattıklarını belirterek, "Toplamda 570 konteyner kurmuş olacağız. Ayrıca 14 noktada 1000 iş yerinin altyapısını hazırlıyoruz. Konteyner kent çalışmalarımızı tamamladıktan sonra esnaf çarşılarına ağırlık vermeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

- "Çok memnunuz, her şeyimiz var"

Eşi ve 2 çocuğuyla yaşayan 40 yaşındaki Aliye Sınırgeç, depremde Antakya'daki evlerinin yıkıldığını, üzerine duvar düşen kızı ve eşinin yaralandığını anlattı.

Kızının tedavisi için bir süre Antalya'da kaldıklarını ve bir hafta önce Hatay'a döndüklerini aktaran Sınırgeç, bir hafta kayınpederinin yanında kalmalarının ardından devletin verdiği konteynere yerleştiklerini söyledi.

Sınırgeç, konteynede ihtiyaç duyulan birçok eşyanın olduğunu belirterek, "Çok memnunuz, her şeyimiz var. İki oda, iki divan, ocak var. Buzdolabı koymuşlar. İyi olacak inşallah. Allah devletimize zarar, ziyan vermesin." dedi.

- "Konteynerin imkanları güzel"

Depremzede 38 yaşındaki Halil Karşıyaka, depreme eşi ve çocuklarıyla dördüncü kattaki evlerinde yakalandıklarını anlatarak, o günden beri köyde çadırda kaldığını söyledi.

Hak sahibi olmalarının ardından konteynere taşındıklarını belirten Karşıyaka, "Konteynerin imkanları güzel. Çok iyi malzemeler var. Bir insanın yaşabilmesi için gerekli her şey içinde bulunmakta. Çocuklar da parkı görünce mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

- "Çok şükür çocuklarımın sığınacak bir yeri oldu"

Konteynerine yerleşen 30 yaşındaki Mehmet Burgun, depreme beşinci kattaki evinde ailesiyle yakalandığını anlattı.

Bir süre çadırda yaşadıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan konteynere yerleştiklerini dile getiren Burgun, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun devletimizden. Önceden çadırda kalıyorduk. Devlet sahip çıktı konteynere geldik. Çok şükür çocuklarımın sığınacak bir yeri oldu. Devletin bu işin içinden çıkacağına eminin."

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