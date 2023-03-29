Hatay'da üzerine ağaç devrilen otomobilden yara almadan çıktılar

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobildeki 3 kişilik aile yara almadan kurtuldu.

Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 3 çam ağacı, ilçede etkili olan rüzgarda devrildi.

Ağaçlardan biri, yoldan geçen 31 AJH 164 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Otomobilden eşi ve 7 aylık bebeğiyle yara almadan çıkan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, ağaçları iş makinesiyle kaldırdı.

Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

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