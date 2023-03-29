Hatay'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinden başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Kurulan bazı iftar çadırları fırtınadan dolayı hasar aldı.

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