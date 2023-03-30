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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki 43 yıllık fırın deprem gecesi bile üretime ara vermedi

AA

Hatay'daki 43 yıllık fırın deprem gecesi bile üretime ara vermedi

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 43 yıllık fırın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlerin ekmek ihtiyacını karşılamak için hem afet gecesi çalışmaya devam etti hem de üretimini artırdı.

Uluçınar Mahallesi'nde, 1980 yılında Hristiyan Türk vatandaşı Corç Angalina (70) tarafından kurulan Angalina isimli fırın, depremzedelerin ekmek ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadı.

İlçede yaklaşık 200 binanın yıkıldığı depremlerde çalışmaya ara vermeyen işletme, müşterilerine hizmet vermenin yanı sıra sonraki süreçte çadır ve konteyner kentlere ekmek ulaştırılmasına katkı sundu.

- "Öncülük etmek için içeriye girip üretime başladık"

Corç Angalina, AA muhabirine, işe gitmek için evinde hazırlandığı sırada depreme yakalandığını söyledi.

Sallantının sona ermesinin ardından işletmesine koştuğunu belirten Angalina, "Depremde koşa koşa iş yerine gittim, işçiler dışarıya çıkmıştı. Afette öncülük etmek için hep beraber fırına girip üretime başladık. 3 gün boyunca elektrik ve su olmamasına rağmen kendi imkanlarımızla ve jeneratörle imalata devam ettik." dedi.

Angalina, vatandaşlara destek olmak adına çalışanları motive ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deprem sırasında sokağa adım attığımızda Arsuz Oteli'nin ve binaların yıkıldığını gördük. İşçiler dağılmasın diye sakinleştirdik, onları toparladık. 'Gözünüzü seveyim insanlar perişan olmasın, üretmek mecburiyetindeyiz' dedim. Allah razı olsun onlar da bize yardımcı oldu."

- Kaymakamlık jeneratör için mazot gönderdi

Üretimin aksamaması için Kaymakamlığın mazot ve un desteği verdiğini anlatan Angalina, "Jeneratörümüzün mazotu bitince kaymakamdan rica ettik, onlar da bize mazot yolladı. Depremin ilk anından itibaren 75 saate yakın kesintisiz üretim yaptık. Çok büyük bir afetti ama çok şükür iş yerimizde hasar yoktur." ifadelerini kullandı.

Angalina, depremin ilk günlerinde ilçedeki tek açık fırın olmaları dolayısıyla vatandaşlara ve yemek dağıtım noktalarına ücretsiz ekmek verdiklerini, depolarındaki odunların bir kısmını da yakacak olarak kullanmak isteyen afetzedelere dağıttıklarını belirtti.

Talebi karşılamak için üretimi artırdıklarını ifade eden Corç Angalina, "Depremden önce günlük bin, 1200 ekmek üretiyorduk, vatandaşlar yığılınca 5 bin ekmeğe kadar çıktık. İskenderun ve Antakya ilçelerinden ekmek almaya geldiler çünkü başka açık fırın yoktu. Çok ekmek isteyenler de oldu ama hepsine ihtiyaçları kadar verdik." diye konuştu.

Ekmeğin yanı sıra poğaça ve kömbe gibi ürünler de yaptıklarını kaydeden Angalina, evlerinde hasar oluşan işçiler için konaklayacak yer ayarladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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