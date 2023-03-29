İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu dün su altında kalan sahil bandındaki bazı caddelerde tahliye çalışması yürütüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, dün su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları sürdü.

Su birikintisinin yoğun olduğu Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'ndan araçlar geçmekte güçlük çekti.

Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan su baskının olduğu noktalar dronla görüntülendi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.





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