Hatay'da kurulan "Kocaeli Afet Mutfağı"nda günde 10 bin kişiye yemek pişiyor

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HATAYA (AA) - ŞAHİN OKTAY / İBRAHİM AKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da yaraların sarılması için yoğun faaliyet yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesinde yemek hizmeti de sunuyor.

Depremlerin ardından hızlıca bölgeye intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Defne'de kurulan "Kocaeli Afet Mutfağı" ilçede günde 10 bin kişilik yemek çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ. İşletmeler Müdürü Memiş Mert Üstün, AA muhabirine, deprem sabahı 25 personelle yola çıkan 2 afet tırının ilk gün Kahramanmaraş'ta çorba, ekmek ve çay dağıttığını söyledi.

Depremin ikinci günü Hatay'a geldiklerini belirten Üstün, Defne'de konuşlandıkları bir okul bahçesinde yerinde üretim yapmaya başladıklarını kaydetti.

Üstün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çadır Kenti'nin tamamlanmasının ardından buradaki 400 metrekarelik mutfağa taşındıklarını anlatarak, "Ramazanda sahur, kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere günde 4 öğün yemek veriyoruz. Günde yaklaşık 10 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Bunun 3 binini iftarda dağıtıyoruz. Dört noktada yemek dağıtımı yapıyoruz. Her öğünde 4 çeşit ürün çıkarıyoruz. Mümkün olduğunca insanların sevdiği yemekler çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Ekip iki vardiya halinde çalışıyor"

Üstün, mutfakta görev yapan ekibin iki vardiya halinde çalıştığını belirtti.

"Saat 02.00'de bir ekibimiz sahur hazırlıklarına başlıyor. Saat 03.00'te de ustalarımız çalışmaya başlıyor. Saat 02.00'de başlayan arkadaşlarımız kahvaltıyı verdikten sonra istirahate çekiliyor. Daha sonra akşam vardiyasındaki arkadaşlarımız mutfağa giriyorlar. Sahurla başlayıp iftar saatine kadar yemek dağıtımlarını yapıyorlar ve saat 22.00'de de mutfağımızı kısmen kapatmış oluyoruz." diyen Üstün, 10 gün arayla ekibi yenilediklerini söyledi.

Üstün, yemeklerin dağıtımının 2 araçla yapıldığını söyledi.

"Yemekleri ısıya ve soğuğa karşı dayanıklı kutularda taşıyoruz. Yemekler uzun süre sıcak kalabiliyor. Hijyenik açıdan da çok sağlıklı." ifadelerini kullanan Üstün, yemeklerin dökülmeden sıcak bir şekilde depremzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden gelen ekipler tarafından her gün denetlendiklerini anlatan Üstün, ürünlerin günlük alınıp tüketildiğini belirtti.

Üstün, "Çok sayıda ocağımız var. Yemek tencerelerimiz normalinden daha büyük. Bir tencerede 1000-1500 kişilik yemek pişiyor. 1999'daki depremi de yaşadık. Bu nedenle mümkün olduğunca vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.





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