Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

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HATAY (AA) - EDA ÖZDENER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da enkaz altında kalan binlerce aracın götürüldüğü toplama alanları, "araba mezarlığı"nı andıran görünümleriyle felaketin boyutlarını anlatıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, binlerce insana mezar olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkıntıların kaldırılmasıyla moloz yığınlarının altında kalan araçlar da gün yüzüne çıkıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Vakfınca Türkiye'nin farklı yerlerinden görevlendirilen yaklaşık 60 ekip, hurda araçların bulunduğu enkazlara gidiyor.

Ekipler, plaka veya şase numaralarını kayıt altına aldıkları araçları, çekicilerle şehrin 3 noktasında kurulan toplama alanlarına getiriyor.

Ezilmiş görüntüsü, kırık camları, kopan motor ve tekerleriyle adeta "araba mezarlığı"nı andıran binlerce otomobil, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu alanlar, depremlerin yol açtığı yıkımı gösteriyor.

- Araçlar sahiplerine ya da yasal mirasçılarına teslim ediliyor

Bitlis'ten araç çekmek için görevlendirilen Osman Özcan, AA muhabirine, 10 gündür bölgede çalıştığını söyledi.

Kendi ekiplerinin günde yaklaşık 10 araç çektiğini aktaran Özcan, "Enkaz altında kalan araçlar çıkartıldığında yeri, konumu bize söyleniyor. Aldığımız aracın plakasından, yoksa motor şase numarasından sahiplerini tespit ediyoruz." diye konuştu.

Özcan, hurda araçları aldıkları adresleri kaydettiklerini belirterek, "Sahibi ya da yasal mirasçıları da gelip buradan alıyorlar." dedi.





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