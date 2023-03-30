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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor

AA

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 30 mahallede devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler bir taraftan hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken diğer taraftan da molozları kamyonlara yükleyerek şehir dışında belirlenen noktalara götürüyor.

Yıkım sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözlerle su sıkılarak, önlem alınmaya çalışılıyor.

Çalışmalar, Antakya'daki General Şükrü Kanatlı, Küçük Dalyan, Kışlasaray, Ulu Cami, Odabaşı, Sofular, Orhanlı, Şeyh Ali, Kuyulu, Fevzi Paşa, Haraparasi, Aşşağıoba, Saçaklı, Suvatlı, Paşa Köy, Emek, Altınçay, Esentepe, Akevler, Ürgen Paşa, Mansurlu, Kuzeytepe, Bitiren, Tanışma, Üzümdalı ile Defne'deki Sümerler, Dursunlu, Harbiye, Koçoran ve Hancağız mahallelerinde yürütülüyor.

Bina sakinleri de yıkımlar sırasında enkazda eşyalarını bulabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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