Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

AA

Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı.

Lider ve Esra Şahutoğlu çifti, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme Samandağ ilçesi Kubilay Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı.

Yaşadıkları bina yıkılan Şahutoğlu çifti, çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher, babaları Nihat ve babaanneleri Meryem Şahutoğlu ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Şahutoğlu çiftinden geriye ise ilçe merkezinde bu eğitim öğretim yılının başında açtıkları ve Arı Kovanı adını verdikleri anaokulu kaldı.

Lider Şahutoğlu'nun kuzeni Yüksel Şahutoğlu, AA muhabirine, afetin kendilerini kötü etkilediğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda deprem yaşadığını anlatan Şahutoğlu, "Böyle bir depremi ne gördüm ne duydum. Depremlerin arka arkaya yaşanması, büyük yıkımlara sebep olması bizi çok büyük sıkıntılara soktu. Allah'tan gelmişse yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Şahutoğlu, en büyük üzüntülerinin ise anaokulu hayallerini yeni gerçekleştiren kuzenlerinin depremde hayatını kaybetmesi olduğunu belirtti.

Kuzenlerinden geriye anaokulunun kaldığını anlatan Şahutoğlu, şöyle konuştu:

"Hayaller kurmuştu. Hayallerini gerçekleştirdi ama ne yazık ki kısmet olmadı devam ettiremedi. Keşke devam ettirseydi, ileriye yönelik belki daha büyük adımlar atabilirdi. Kuzenimiz, birinci dönemde ana sınıfı açayım derken, 3 ay sonra depremle karşılaştılar. Kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölmesi bizi çok derinden üzdü. Keşke böyle bir şey olmasaydı.

Esra ve Lider, İstanbul'da üniversitede tanıştılar ve evlendiler. Hatay'a geldikleri zaman hayalleri buydu, gerçekleştirdiler ama sürdüremediler. Kısmetleri yokmuş."

Çiftin akrabası Semire Şahutoğlu da Esra ve Lider ile aynı apartmanda oturduklarını ve enkazdan 8 sonra çıkarıldığını söyledi.

Enkaz altında Lider ve Esra ile çocuklarının seslerini hiç duymadığını belirten Şahutoğlu, "Bu okulu çok hayal ettiler, başka yerde yapacaklardı. Esra, burayı seviyordu. Okulun üstüne taşınacaktı, yavaş yavaş hazırlık yapıyordu ama kısmet olmadı oturmaya." dedi.

Şahutoğlu, depremlerde ayakta kalan anaokulunda Lider ve Esra'nın evinden çıkan fotoğraflarını, anılarını tuttuklarını dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 ...
İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık ...
Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı ...
Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu ...
Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten işletmelerde yoğunluk oluşturuyor
YEREL HABERLER Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten ...
Hatay'da kurulan "Kocaeli Afet Mutfağı"nda günde 10 bin kişiye yemek pişiyor
YEREL HABERLER Hatay'da kurulan "Kocaeli Afet Mutfağı"nda günde 10 ...
İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve ...
Hatay'daki 43 yıllık fırın deprem gecesi bile üretime ara vermedi
YEREL HABERLER Hatay'daki 43 yıllık fırın deprem gecesi bile üretime ...
Depremin vurduğu Hatay'da okula devam oranı 3 günde yüzde 60'ı aştı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Hatay'da okula devam oranı 3 günde ...
Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası buruk sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Enkazda bazı eserlerine ulaşan Hataylı mozaik ustası ...
Mehmetçik, Hatay'da kurduğu donanımlı çadırlarla depremzedelere destek oluyor
YEREL HABERLER Mehmetçik, Hatay'da kurduğu donanımlı çadırlarla ...
Çadırda yaşayan Hataylı depremzede: Burada doğduk, burada ölmek isteriz
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan Hataylı depremzede: Burada doğduk, ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 ...
Depremde ayakta kalan 100 yıllık çınar ağacı, fırtınaya dayanamadı
YEREL HABERLER Depremde ayakta kalan 100 yıllık çınar ağacı, ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftar ...
Hatay'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Hatay'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İskenderun'da kuvvetli rüzgar ve yağmur; kıyı şeridi su altında kaldı
YEREL HABERLER İskenderun'da kuvvetli rüzgar ve yağmur; kıyı şeridi ...
Depremde bazı bölümleri yıkılan Antakya Otogarı´nda zorlu mesai
YEREL HABERLER Depremde bazı bölümleri yıkılan Antakya Otogarı´nda ...
Hatay'da üzerine ağaç devrilen otomobilden yara almadan çıktılar
YEREL HABERLER Hatay'da üzerine ağaç devrilen otomobilden yara ...
İskenderun'da sahilde ahşap kafe yandı
YEREL HABERLER İskenderun'da sahilde ahşap kafe yandı
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
YEREL HABERLER İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye ...
İskenderun'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER İskenderun'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz ...
Depremi Yayladağı'nda yaşayanlar, ilçeye sığınan afetzedeler için gönüllü oldu
YEREL HABERLER Depremi Yayladağı'nda yaşayanlar, ilçeye sığınan ...
Hatay'da depremzedelerin konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedelerin konteynerlere yerleşme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.