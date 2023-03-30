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Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

AA

Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

HATAY (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık." dedi.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kurum, deprem bölgesindeki işlemler tamamlanana kadar tüm ekiplerle sahada olacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, 11 ilde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın çadır ve konteyner kentlerde yaşadığını aktararak, AFAD koordinasyonunda, gelecek süreçte kurulacak 100 bin konteyner düşünüldüğünde 500 bin kişinin daha en geç mayıs ayının başına kadar bu alanlara yerleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İllerden gelen taleplere göre çelik, prefabrik, konteynerden geçici yaşam alanları kurulumuna Emlak Konut ve TOKİ ile destek verdiklerini ifade eden Kurum, diğer taraftan enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğine kaydetti.

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü anlatarak, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlayıp 11 ilimizdeki askı sürecini başlatmış olacağız." diye konuştu.

- 2 milyon 31 binada inceleme yapıldı

Depremden etkilenen illerde 5 milyon 646 bin bağımsız bölümden oluşan 2 milyon 31 binada inceleme yapıldığını bildiren Kurum, 6 Şubat'tan sonra meydana gelen depremlerin ardından da tespit çalışmaları yapıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, bu çerçevede 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitinin yapıldığını belirterek, "Depremden en çok etkilenen illerimizin başında Hatay'ımız. Hatay'da 333 bin 825 bağımsız bölümden oluşan 99 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk." ifadesine yer verdi.

Öte yandan yeni konutların yapımının bilimin, sanatın, kültürün ışığında, vatandaştan, esnaftan her türlü fikirleri alarak çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızda cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 216 bini merkezler 34 bini köylerde toplamda 250 bin konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz, 21 Şubat'tan itibaren 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini sürdürüyoruz. 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere 54 bin afet konutunu merkezlerde, yine 2 bini Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde 13 bin köy konutumuzun da ihalesi yapılmış oldu. Böylece 11 ilimizde gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde 67 bin konutumuzun ve köy evimizin yapım sürecini başlatmış olduk. TOKİ'mizin koordinasyonunda süreci yürütüyoruz. Gerek TOKİ Başkanlığı, gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğü, gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte süreci yürütüyoruz."

- "İhale yapılacak konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Nisan ve mayıs ayında ihalesi yapılması hedeflenen konut sayısı hakkında bilgi veren Kurum, "Nisan ve mayıs ayı içerisinde ilk etapta gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde ihalesini yapacağımız konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine ilk etapta Hatay merkezde yaklaşık 60 bin konutumuzun ihalesini nisan, mayıs ayı içerisinde yapacağız. Ardından da 650 bin konutu etaplar halinde hasar tespit tamamlanması süreciyle, gerek şehrin içinde demografik yapısına uygun ve şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda yapım sürecini yürütüyor olacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, kalıcı konutları, şehrin ihtiyaçları, kültürel ve demografik yapısını içine alacak anlayışla bilimin ışığında yapacaklarını yineleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden Ulu Cami'mizin, Habib-i Neccar Cami'mizi, Kurtuluş Caddesi'ni aslına uygun şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Bu noktada merkezle alakalı master plan çalışması yürütüyoruz. Bu plan anlayışı içerisinde, Roma dönemine ait köprüleri dahi Amik Ovası'nda, Asi Nehri'nde yeniden inşa edecek, yeniden ayağa kaldıracak, Hatay'ımızı, Anadolu'muzu yeniden yükseltecek anlayışta çalışmalarımızı yürütüyoruz.

20 yıl olduğu gibi her depremde, afette milletimize ne söz verdiysek aynı sözleri tutma anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yapıyoruz. Dün nasıl Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Rize, Bartın ve Antalya'daki afetlerde vatandaşlarımıza sözler verdiysek ve bu sözleri en kısa sürede tuttuysak, 1 yıl içerisinde onları sağlam güvenli konutlarına yerleştirdiysek, aynı anlayışla Hatay'ımızda ve diğer 10 ilimizde de konutlarımızı ve iş yerlerimizi yapacağız. Kalıcı konutlarıyla camileriyle, yeşil alanlarıyla şehrimizi daha da yukarıya taşıyacak yeniden ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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