Hataylı depremzede çocuklar, tiyatro gösterileriyle eğlendi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Hatay'ın Samandağ ilçesinde tiyatro sanatçıları, afetzede çocuklar için etkinlik düzenledi.

Samandağ Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, sanatçıların sergilediği oyunlarla eğlendi.

Aziz Aslan, Erdem Yener, Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla, çeşitli oyunlarla çocuklara keyifli vakitler yaşattı.

Merkezin Müdürü Mehmet Can, depremi yaşayan çocuklara ve engelli özel bireylere moral vermek için bu etkinliğin yapıldığını söyledi.

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